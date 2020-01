Hors de contrôle! Regardez Anitta se tortiller et tout le fil noir devient profond

Récemment, le chanteur brésilien Anitta Il a fait un grand concert au festival Rock In Rio, obtenant une fois de plus un des plus grands succès auxquels l’artiste est déjà habitué.

15 janvier 2020

Disons clairement que la belle Anitta Elle est l’une des femmes qui laisse plus de commentaires chaque fois qu’elle fait certaines de ses présentations.

Anitta dans sa dernière présentation

Et ce n’est pas pour moins, puisque la jeune star hallucine toujours toutes les personnes présentes pour ses mouvements provocants et ses tenues audacieuses.

Anitta remue sans s’arrêter

À cette occasion, Anitta Il a partagé sur son compte Instagram une photographie de l’un des moments les plus épicés de sa présentation, où l’artiste est observé en train de chanter et de descendre de la scène s’adressant à ses fans avec des mouvements doux et les séduisant avec un mouvement d’arrière-garde soudain.

L’image montre que le pantalon déchiré qu’il portait Anitta ils étaient grands, les faisant rouler laissant voir son petit bikini et la moitié de ses “jumeaux” en l’air.

