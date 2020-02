‘Hospital Playlist’ Saison 1: Dates de sortie de Netflix K-Drama, Plot, Cast, Trailer & Episode

2020 sera l’année la plus cumulée à ce jour pour K-Dramas sur Netflix, et cela se poursuivra en mars avec la sortie de la prochaine série Hospital Playlist de tvN. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Hospital Playlist, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce, la date de sortie de Netflix et le calendrier de sortie de l’épisode.

Hospital Playlist est une prochaine série Netflix Original K-drama de la chaîne de télévision sud-coréenne tvN. Le créateur de la série Lee Woo Jung et le réalisateur Shin Won Ho ont déjà travaillé sur quatre autres drames TVN incroyablement populaires avant, comme les trois séries de la franchise Reply et Prison Playbook.

Quand la playlist de l’hôpital arrive-t-elle sur Netflix?

Le premier épisode de Hospital Playlist sera disponible en streaming sur Netflix sur Vendredi 13 mars 2020.

Contrairement à certains K-Dramas de tvN que nous avons vus sur Netflix, un seul épisode sera disponible en streaming par semaine.

Quel est le nombre total d’épisodes pour la liste de lecture de l’hôpital?

Il y aura au total douze épisodes de la liste de lecture de l’hôpital.

Chaque épisode aura une durée de soixante minutes.

Calendrier de sortie des épisodes de Playlist

Mydramalist a annoncé que la liste de lecture de l’hôpital fonctionnera du 12 mars au 28 mai 2020. Cela signifie qu’elle fonctionnera sur Netflix du 13 mars au 29 mai 2020.

Le calendrier de sortie des épisodes de Hospital Playlist est le suivant:

EpisodetVN Broadcast DateNetflix Date de sortie112 / 03/202013/03/2020219/03/202020/03/2020326/03/202027/03/2020402/04/202003/04/2020509/04/202010/04/2020616/04/202017 / 04/2020723/04/202024/04/2020830/04/202001/05/2020907/05/202008/05/20201014/05/202015/05/20201121/05/202022/05/20201228/05/202029/05 / 2020 Quelle est l’intrigue de la liste de lecture de l’hôpital?

L’intrigue pour Hosptial Playlist est la suivante:

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Qui sont les acteurs de la playlist de l’hôpital?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour la première saison de Playlist Hospital:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Ik JoonJo Jung SukOh My Ghostess | La fleur Nokdu | La légende de la mer bleueJung WonYoo Yeon SeokMr Sunshine | Docteur romantique, professeur Kim | Gu Family BookJoon WanJung Kyung HoCrash Atterrissage sur vous | La vie sur Mars | Prison PlaybookSuk HyungKim Dae MyungLa dernière princesse | La beauté intérieure | LifeSong HwaJeon Mi DoMother incomplète | MetamorphosisTBAKim Hae SookMy Father is Strange | Pinocchio | J’entends votre voixTBAShin Hyun BinConfession | Juste entre amoureux | Queen of MysteryTBAJung Moon SungL’hymne de la mort | La vie | Prison PlaybookTBAMoon Tae YuConfession | Votre Honneur | Sad MovieTBAKim Joon HanOne Spring Night | Prison Playbook | God’s Quiz: RebootTBAAhn Eun JinStrangers from Hell | Royaume | La vie

L’actrice Jeon Mi Do est sans doute le casting le moins expérimenté de cette liste, mais son ascension a été fulgurante. D’un rôle d’invité dans Mother (2018) à un second rôle dans Metamorphosis (2019), Jeon Mi Do a déjà revendiqué son premier rôle principal dans un drame.

La playlist de l’hôpital battra-t-elle Crash Landing sur vous dans les classements?

2020 a déjà été une année énorme pour les drames K, en particulier pour tvN et la sortie de leur série la plus réussie à ce jour, Crash Landing on You. La finale de la comédie romantique a apporté une énorme cote nationale de 21,683%, devenant le deuxième drame câblé le plus coté de l’histoire sud-coréenne, et seul le deuxième drame câblé à dépasser une cote de 20%. Crash Landing on You a remporté la première place des drames tvN, mais n’a tout simplement pas été à la hauteur du drame JTBC Sky Castle.

Il n’y a aucune raison pour que la liste de lecture de l’hôpital ne puisse pas battre Crash Landing on You, mais ce sera certainement un défi incroyable. Rien que dans les dix dramatiques de télévision par câble les mieux notées, tvN compte sept dramatiques étonnantes. Si Hospital Playlist se révèle être un succès retentissant, il n’y a aucune raison pour que la série ne puisse pas entrer dans le top dix.

Le seul drame de tvN dans le top 10 à ne pas être diffusé ce week-end était 100 Days My Prince, les six autres épisodes diffusés entre vendredi et dimanche.

L’hôpital Playlist diffusera des épisodes jeudi, et nous ne savons pas quel impact cela aura sur les cotes du k-drama.

Une deuxième saison est déjà prévue pour Hospital Playlist

Si la série est un succès retentissant auprès des abonnés, alors beaucoup seront heureux d’apprendre qu’une deuxième saison de Playlist Hospital est déjà prévue pour 2021.

Avez-vous hâte de publier la liste de lecture de l’hôpital? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!