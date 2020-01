‘House of the Dragon’ pourrait arriver à HBO plus tôt que nous ne le pensions

L’un des événements les plus importants de l’année écoulée dans le monde du divertissement a été la fin de Game of Thrones. Oui, nous savons que beaucoup n’aimaient pas le résultat brutal – et un peu pressé – de l’une des plus belles histoires que nous ayons vues à la télévision. Depuis sa création en 2010, nous avons réalisé que le monde de Westeros était suffisamment vaste pour le limiter à une seule série, C’est pourquoi HBO a annoncé qu’il ferait des retombées et la plus excitante est House of the Dragon.

Et nous ne le disons pas à la légère, eh bien Il se concentrera sur l’histoire des Targaryen, l’une des familles les plus importantes de l’histoire créée par George R. R. Martin. Même si c’était déjà une excellente nouvelle, la chaîne de télévision nous a laissé un doute très important, Quand peut-on la voir? Eh bien, après tout, il semble que nous ayons une réponse positive.

Selon Deadline, qui a interviewé le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, il a dit que House of the Dragon pourrait atteindre nos écrans et notre service de streaming en 2022, une date assez proche étant donné qu’il sortira trois ans après la fin de Game Of Thrones et que la même chaîne a dit qu’il voulait faire une pause dans toutes ces histoires des dragons, des marcheurs blancs et des rois.

Jusqu’au moment la seule chose connue de l’intrigue est qu’elle aura lieu 300 ans avant des événements d’un chant de glace et de feu, quand la famille Targaryen traversait un moment turbulent dans lequel chacun des membres alignés pour gouverner Westeros cherchait un moyen de battre celui qui a suivi afin d’atteindre le trône de fer le plus tôt possible, déclenchant les événements connus sous le nom de Danse des dragons, une guerre civile qui a mis en danger tout le territoire où se déroule cette histoire et qui presque fini avec cette maison.

House of the Dragons sera produit par une ancienne connaissance de Game of Thrones, Miguel Sapochnik, qui était responsable de la réalisation de certains des chapitres les plus acclamés de la série, en plus le script sera en charge de George R.R. Martin avec Ryan Condal, et les deux sont inspirés par Fire & Blood, le dernier livre du créateur de tout ce monde fantastique.