House Of The Dragon Prequel May Premiere en 2022

Le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a révélé que le prequel de Game of Thrones, House Of The Dragon, pourrait être diffusé en 2022.

À la fin de l’année dernière, le public a été choqué d’apprendre que la préquelle de Game of Thrones avec Naomi Watts n’allait pas de l’avant. Il est difficile de trouver des informations fiables sur les raisons pour lesquelles HBO a choisi de ne pas aller de l’avant avec la série, mais il n’a pas fallu longtemps avant que la société ait un autre spectacle à sa place. Presque immédiatement après l’annonce de la nouvelle, HBO a annoncé qu’elle avait commandé une autre série préquelle en production, intitulée Houe of the Dragon.

Tous les détails sur House of the Dragon sont actuellement secrets, mais la série préquelle devrait suivre House Targaryen 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Le casting de House of the Dragon n’a pas été annoncé ou décidé, mais le président de HBO a une idée de la date de sortie de la série.

Lors de son entretien avec Deadline, le président de la programmation de HBO a révélé quand il voulait que la série soit publiée par, mais a également souligné que ce n’était pas une date fixe:

“Je suppose que c’est en 2022.”

Le président de HBO a ensuite déclaré que House of the Dragon était leur seule priorité concernant Game of Thrones, mais n’a pas exclu d’autres séries à l’avenir:

«Pour moi, pour le moment, je pense que la diffusion de House of the Dragon sera la priorité numéro un. Il n’y a pas d’autres feux verts clignotants ou quelque chose comme ça. Quelque temps plus tard, qui sait, mais il n’y a pas de plans immédiats. Nous nous concentrons tous sur House of the Dragon. »

Game of Thrones stars Peter Dinklage comme Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau comme Jaime Lannister, Lena Headey comme Cersei Lannister, Kit Harington comme Jon Snow, Emilia Clarke comme Daenerys Targaryen, Liam Cunningham comme Ser Davos Seaworth, Carice van Houten comme Melisandre, Rory McCann comme Sandor «The Hound» Clegane, Maisie Williams comme Arya Stark, Conleth Hill comme Varys, Alfie Allen comme Theon Greyjoy, John Bradley comme Samwell Tarly, Gwendoline Christie comme Brienne of Tarth, Kristofer Hivju comme Tormund Giantsbane, Isaac Hempstead Wright comme Bran Stark, Jerome Flynn comme Bronn, Iain Glen comme Jorah Mormont, Hannah Murray comme Gilly.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

