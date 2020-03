Howie Mandel, Naomi Campbell et d’autres célébrités prennent des précautions supplémentaires contre l’éclosion de coronavirus

Avec plus de 1 000 cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis seulement, les gens de tout le pays font tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’ils ne contractent pas ce virus.

Qu’il s’agisse d’éviter les zones fortement peuplées ou de porter des masques chirurgicaux en public, de nombreuses personnes prennent cette épidémie très au sérieux.

Naomi Campbell | Ian West / Images PA via .

Parmi ces citoyens de précaution, il y a quelques célébrités de premier plan qui ne plaisantent pas quand il s’agit de se protéger contre la maladie.

Naomi Campbell

Étant donné que le travail de Naomi Campbell en tant que mannequin l’oblige à voyager assez souvent, elle prend actuellement les précautions nécessaires pour s’assurer qu’elle ne contracte pas ce virus à propagation rapide lors de ses déplacements.

Le 10 mars, la mannequin a partagé plusieurs photos d’elle sur Instagram à l’aéroport international de Los Angeles, revêtant son style de voyage unique.

Campbell a pu être vue portant un costume hazmat complet avec un masque facial, des lunettes de sécurité et des gants violets, alors qu’elle se dirigeait vers son avion en attente.

En un instantané, le modèle donne aux abonnés un aperçu de sa tenue avec la légende «Safety First NEXT LEVEL. Merci @lindaevangelista. Bientôt la vidéo complète sur mon YouTube… »

Bien que Campbell s’assure qu’elle ne vienne pas avec le coronavirus, ce n’est pas la première fois qu’elle prend des précautions supplémentaires lorsqu’elle voyage en avion.

En 2019, le mannequin est devenu viral lorsqu’elle a publié une vidéo YouTube détaillant comment elle nettoie et désinfecte son siège une fois à bord d’un avion.

Dans la vidéo, Campbell essuie l’écran de télévision, les accoudoirs, la table de plateau ainsi que la ceinture de sécurité à l’aide de gants en plastique jetables et de lingettes désinfectantes qu’elle porte dans son sac de voyage. Elle a même sorti sa propre housse de siège qui est «lavée à la main dans chaque hôtel» et l’a placée sur sa chaise alors qu’elle finalisait sa routine avant le vol.

«Nettoyez tout ce que vous touchez. Tout ce que vous pourriez toucher », explique Campbell dans la vidéo. «C’est ce que je fais dans chaque avion dans lequel je monte. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. C’est ma santé et ça me fait me sentir mieux. »

Howie Mandel

Une autre célébrité qui prend très au sérieux cette épidémie de coronavirus est le comédien Howie Mandel.

Alors qu’il arrivait sur le tournage d’America’s Got Talent le 10 mars, le juge du concours de concours de talents a été aperçu portant un costume hazmat avec un masque à gaz et des gants orange.

Howie Mandel | Images PG / Bauer-Griffin / GC

Étant donné que Mandel est un germaphobe connu, il prend des précautions importantes contre le coronavirus qui continue de se propager aux États-Unis.

Bien qu’il ait fait quelques blagues sur cette épidémie en cours, le comédien ne prend clairement aucun risque en public.

Katie Couric

Bien que le port d’un costume de matières dangereuses soit un moyen de s’assurer que vous ne contractez pas le coronavirus, Katie Couric va plus loin en se mettant en «quarantaine».

Le 9 mars, la journaliste hautement accréditée s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle était récemment entrée en contact avec son ami Rick Cotton, qui avait été testé positif au coronavirus.

Bien qu’elle n’ait pas commencé à ressentir des symptômes, Couric prend les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle continue de rester en bonne santé.

Elle y parvient notamment en «travaillant à domicile» pour le moment.

Je viens de parler à un responsable de @CDCgov qui m’a dit que je courais très peu de risques compte tenu de la durée et de la nature des contacts. Je travaillerai de chez moi pour être en sécurité et je m’assurerai que si je ne me sens pas bien, j’irai chez le médecin. Vous tiendrons au courant.

– Katie Couric (@katiecouric) 9 mars 2020

“Je viens de parler à un responsable de @CDCgov qui m’a dit que je courais très peu de risques compte tenu de la durée et de la nature des contacts”, a-t-elle tweeté. «Je travaillerai de chez moi pour être en sécurité et je m’assurerai que si je ne me sens pas bien, j’irai chez le médecin. Vous tiendrons au courant.”

De nombreuses célébrités ne prennent aucun risque en volant

Alors que Campbell, Mandel et Couric prennent des précautions supplémentaires pour s’assurer qu’ils ne contractent pas ce virus, d’autres célébrités font également de leur mieux pour se protéger – mais ne vont pas très loin.

Comme de nombreuses personnes dans le monde, plusieurs personnalités sportives portent des masques faciaux dans les espaces publics, en particulier à bord des avions.

Des célébrités telles que Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Bella Hadid, Selena Gomez et Brody Jenner ont publié des photos d’eux-mêmes avec des masques sur les réseaux sociaux et jumelé les instantanés avec des légendes sur le coronavirus.

Bien que les responsables des soins de santé disent qu’il est inutile pour les personnes en bonne santé de porter des masques faciaux, ces célébrités ne prennent aucun risque avec cette épidémie croissante.