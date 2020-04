Hoy No Circula s’applique à tous les véhicules du CDMX

Mexico.- Après la déclaration de la phase 3 par Covid-19 le pays, le gouvernement de Mexico a annoncé de nouvelles mesures pour contrôler la mobilité de la capitale.

Dans un message via les réseaux sociaux, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a expliqué qu’à partir du jeudi 23 avril, environ 20% des stations de métro, de Metrobús et de tramway seront fermées. , qui sont actuellement peu demandés.

Cela peut vous intéresser Ils se manifestent sans garder leur Distance Sana dans le CDMX

Cela augmentera la vitesse et la fréquence des trains et des bus dans les gares les plus sollicitées, où se rassemblent davantage de personnes.