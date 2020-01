Huawei apporte au Mexique son nouveau Red FreeBuds 3, prix

Rouge, comme les flammes de l’enfer. Il s’agit du nouveau modèle de Huawei FreeBuds 3, le casque sans fil de la société chinoise qui est le premier open cut Avec technologie active d’annulation du bruit.

Huaweu dit qu’ils ont choisi cette couleur car elle symbolise “symbolise la vitalité, la force physique, la passion et le courage qui inspirent votre esprit à combattre, réussir et apprécier.”

Les FreeBuds 3 ont à l’intérieur de la nouvelle puce Kirin A1, se connectent à votre téléphone via Bluetooth et disposent d’une technologie qui réduit les interférences provenant d’autres types de signaux, tels que ceux d’un modem Wi-Fi, par exemple. Il dispose également d’un pilote de 14 mm de haute sensibilité et précision, pour éviter que le son ne perde de sa qualité pendant la transmission.

Ils ont une batterie qui leur donne jusqu’à quatre heures d’utilisation continue, ainsi que quatre autres charges que vous essayez de fournir. «En plus du port USB-C, FreeBuds 3 intègre la technologie de charge sans fil, donc si vous avez une base compatible, placez simplement l’étui sur le dessus afin que les écouteurs ne soient jamais à court de piles. En outre, vous pouvez les recharger à l’aide d’un appareil avec chargement inversé sans fil, tel qu’un Huawei P30 Pro. »

En plus d’un microphone au design aérodynamique qui inhibe le son du vent, les écouteurs Huawei True Wireless ajoutent un capteur qui capture votre voix à travers les vibrations osseuses, ce qui garantit que vous serez clairement entendu lors d’un appel téléphonique.

Ils peuvent être utilisés sur n’importe quel appareil avec Android ou iOS, ils sont même compatibles avec la smartwatch.

Au Mexique, nous n’avions que les couleurs rouge et noir, mais l’arrivée de ce nouveau rouge intense sera applaudie par de nombreux fans. Les FreeBuds 3 seront disponibles dans les Huawei Experience Stores (HES) et dans la boutique en ligne au prix de 3 499 pesos.

