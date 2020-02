Huawei exige Verizon aux États-Unis UU pour contrefaçon de brevet

L’entreprise chinoise Huawei a signalé avoir intenté une action en justice auprès des tribunaux de district des États-Unis pour les districts de l’Est et de l’Ouest du Texas contre Verizon pour usage abusif de ses brevets, alors demandez une compensation. “Les produits et services Verizon ont bénéficié de la technologie brevetée que Huawei a développée au cours de nombreuses années de recherche et développement”, a déclaré le Dr Song Liuping, directeur juridique de Huawei dans un communiqué.

La société de technologie affirme que sa technologie est protégée par 12 des brevets de Huawei aux États-Unis et a déclaré qu’avant de déposer le procès, Huawei a négocié avec Verizon pendant une période de temps significative, mais les deux parties n’ont pas pu parvenir à un accord sur Les termes des licences.

«En tant que principal fournisseur d’équipements de communication et d’appareils intelligents, Huawei réinvestit chaque année de 10% à 15% de ses revenus dans la recherche et le développement (R&D). La société a investi plus de 70 milliards de dollars en R&D au cours de la dernière décennie, ce qui a abouti à plus de 80 000 brevets dans le monde, dont plus de 10 000 aux États-Unis seulement. Ces innovations ne sont pas seulement la pierre angulaire du succès de Huawei; ils sont également largement utilisés par les entreprises du monde entier, apportant de la valeur aux États-Unis et ailleurs. »

Huawei a déclaré qu’il était “plus que disposé” à continuer de partager ses principales réalisations en R&D avec l’industrie et la société en général. «Cela inclut à la fois les entreprises américaines et les consommateurs, car le partage de l’innovation plus largement est ce qui motive l’industrie», et demande à Verizon de «respecter l’investissement dans la recherche et le développement en payant l’utilisation de notre brevets ou s’abstenir de les utiliser dans leurs produits et services. ”

Pour sa part, Rich Young, un porte-parole de Verizon, a déclaré à Bloomberg que les demandes de Huawei étaient “Un truc de relations publiques.” “La demande n’est pas fondée et nous espérons défendre vigoureusement notre entreprise et notre nation”, a-t-il déclaré.

.