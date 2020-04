Huawei lance son service streming en Amérique latine

Huawei a introduit en Amérique latine son service de contenu de vidéo à la demande, Huawei Video, qui a avec des vidéos d’abonnement, des locations de films de 48 heures et même des périodes d’essai gratuites, pour tous les utilisateurs de la marque. Ils offrent également un streaming aux utilisateurs de Huawei et Honor avec EMUI 5.x ou supérieur.

Les nouvelles équipes de l’entreprise ont déjà le service préinstallé, mais les autres peuvent y accéder via l’AppGallery. Une fois installé, et si c’est la première fois que vous avez accès au service, vous pourrez profiter d’un contenu gratuit sans publicité pendant une période d’essai. Le service peut être utilisé simultanément sur un maximum de 2 ordinateurs en même temps.

«Les utilisateurs qui ont déjà un appareil intelligent Huawei peuvent profiter de cette alternative renouvelée pour consommer du contenu vidéo à partir d’aujourd’hui. Avec le lancement de la plate-forme pour l’Amérique latine, Huawei Video lance des chaînes de contenu gratuites telles que DailyMotion, Toon Goggles et BBC News. En introduction, Huawei propose 1 mois gratuit de contenu tel que Filmbox, 7 jours gratuits de concerts à Qello et 14 jours gratuits pour The Explorers “, a indiqué la société dans un communiqué.

Dans sa phase de lancement, Huawei Video sera disponible au Mexique, en Colombie et au Chili. Pour profiter de ce contenu à partir d’aujourd’hui, il est essentiel d’avoir un identifiant HUAWEI enregistré dans l’un de ces pays. Très bientôt, nous aurons des nouvelles de l’arrivée de Huawei Video sur de nombreux autres marchés d’Amérique latine.

