Huawei présente le Mate Xs, la refonte la plus durable de son téléphone pliable

Huawei ne veut pas faire ou répéter des erreurs en dehors de ses concurrents … c’est pourquoi il a présenté son nouveau Mate XS, la refonte de son premier téléphone pliable Mate X présenté au dernier Mobile World Congress, avec la promesse que son écran sera beaucoup plus robuste et dur. Cependant, contrairement à son prédécesseur qui n’était disponible qu’en Chine, la société promet également que Le lancement des Mate Xs aura lieu à l’échelle mondiale.

Bien qu’à première vue, le Mate Xs ne semble pas avoir de grandes différences par rapport à la version originale, Huawei dit qu’il a une charnière de mot de passe avec un écran construit en “quatre couches”. Selon The Verge, il s’agit de deux couches de film de fibres synthétiques en polyamide collées avec un adhésif transparent sur le dessus de l’écran OLED flexible, avec une troisième couche de polymère souple “agissant comme un coussin” et une couche supplémentaire reliée au corps du téléphone Il est entièrement en plastique.

Quant aux autres fonctionnalités qui ont été amélioréesIl comprend un nouveau processeur qui est passé d’un Kirin 980 à un Kirin 990, avec un modem 5G et un nouveau système de refroidissement. Pendant ce temps, la taille de son écran n’a pas non plus changé, avec des mesures de 8 pouces lorsqu’il est ouvert et de 6,7 pouces lorsqu’il est fermé. Bien que oui, il semble plus fin que le Mate X

Le nouveau Mate Xs dispose également de quatre capteurs: un objectif de 40 mégapixels, 16 mégapixels, 8 mégapixels et un ou plusieurs temps de vol, et ne comprend pas de caméra frontale. Sans aucun doute, l’avenir est pliable bien que cet appareil, en raison de complications entre l’entreprise et les États-Unis, Vous n’aurez accès à aucun service Google.

Caractéristiques Mate XS

Écran: OLED

Dimensions: Écran avant de 6,6 pouces et écran arrière de 6,38 pouces.

Processeur: Kirin 990

RAM: 8 Go

Stockage: 512 Go

Caméras: 40 MP (27 mm f / 1,8); Téléobjectif 8 MP (80 mm f / 2,4 OIS); Ultra-large 16 MP (17 mm f / 2.2) et une caméra ToF

Batterie: 4500 mAh

The Mate Xs il sera lancé le mois prochain au prix de deux mille 700 dollars environ.

