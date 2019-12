Huawei recevrait de l'aide du gouvernement chinois pour se développer

Un rapport publié par le Wall Street Journal a révélé des informations qui pourraient être transcendantales pour la guerre technologique que Huawei a menée contre le gouvernement américain de Donald Trump. Selon le journal américain, l'entreprise technologique chinoise a reçu l'aide du gouvernement pour se positionner comme l'un des géants des télécommunications le plus important au monde.

Cela peut sembler une petite chose, mais ce n'est pas si l'on considère que Huawei a reçu des prêts de banques chinoises depuis 2008 pour plus de 30 milliards de dollars, en plus d'autres types de financement qui équivalent, selon WSJ, à 16 milliards de dollars. Et ici, nous dirions qu'il n'y a pas de problème, car il s'agit d'un prêt, mais lorsque les médias ont révélé que Huawei avait économisé 75 millions de dollars d'impôts grâce au gouvernement chinois.

L '«économie d'impôt» est une pratique courante dans notre pays pour les grandes entreprises, mais cela ne signifie pas qu'elle est bonne. Surtout, et dans le cas particulier de Huawei, car il positionne l'entreprise avec un avantage sur les autres concurrents. Et dans le cas particulier de pays comme le nôtre, car ces taxes pourraient bien être utilisées au profit de la population.

À cet égard, Huawei note que l'article du WSJ est biaisé, mais il accepte également qu'il a reçu l'aide du gouvernement chinois, il se justifie en expliquant qu'il l'a utilisé dans le développement et la recherche technologique pour redonner à son pays.

D'un autre côté, ce n'est un secret pour personne que le gouvernement chinois fait l'impossible pour dominer le réseau 5G et Huawei est un acteur central pour y arriver, car il a investi environ 4 milliards de dollars dans son développement. Les États-Unis cherchent également à faire de même et la cyber-guerre approche à grands pas, carqui domine le réseau 5G dominera le marché mondial pendant longtemps.

