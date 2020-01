Hugh Dancy rejoint le casting de «The Good Fight» dans la saison 4 en tant que Caleb

Hugh Dancy est avocat.

Le vétérinaire Hannibal rejoint la quatrième saison à venir de The Good Fight dans un rôle récurrent majeur. Les nouvelles du casting ont été annoncées dimanche par les créateurs de la série, Robert et Michelle King, lors de la partie CBS All Access de Television Critics Assoc. tour de presse d’hiver.

Dancy – qui vient de terminer une course de trois saisons sur The Path de Hulu – jouera Caleb, un ancien officier militaire qui travaille maintenant comme associé dans le grand cabinet d’avocats multinational qui a acquis Reddick Boseman & Lockhart. Cependant, son esprit et sa décence menacent de le faire mieux avec Diane et Cie que les suzerains.

Dancy sera ensuite vu agissant en face de sa femme réelle Claire Danes dans un arc multi-épisodes sur Showtime’s Homeland.

Comme nous l’avons révélé en exclusivité le mois dernier, la saison 4 du spin-off de Good Wife – dont la première est prévue à la fin de l’hiver / au début du printemps – marque le retour du vétérinaire de franchise Zach Grenier dans le rôle de David Lee. Michael J. Fox devrait également reprendre son rôle de bonne épouse de Louis Canning en tant qu’invité.

King a récemment révélé à TVLine que la saison 4 se concentrera moins sur le président Trump et plus sur l’enfer de 45 ans, juridiquement parlant. «Nous allons commenter davantage ce que la situation politique actuelle fait à la loi, et une partie de cela a à voir avec Trump directement, mais cela a beaucoup à voir avec les dommages collatéraux de la chute des valeurs actuelles et les lignes directrices “, a prévenu le PE. “Il y a une tendance que les gens ont maintenant à penser que les assignations à comparaître peuvent être ignorées, et nous voulions voir comment cela se passait parce que tant de drames dans les salles d’audience exigent que les gens suivent les règles. Mais quel genre de drame d’audience avez-vous si [suddenly the rules don’t matter]? “

