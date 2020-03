Hugh Jackman célèbre le 3e anniversaire de Logan avec Wolverine Pic

Hugh Jackman a consulté son compte Twitter officiel pour réfléchir à son dernier film Wolverine, Logan.

Après près de deux décennies de représentation de Wolverine dans la série de films X-Men de Fox, Hugh Jackman a officiellement pris sa retraite du rôle avec Logan du réalisateur James Mangold. Après avoir été acclamé par la critique avant d’obtenir une nomination aux Oscars du meilleur scénario adapté, Logan a offert ce que beaucoup considèrent comme une parfaite conclusion à l’histoire de Wolverine.

Aujourd’hui a marqué le troisième anniversaire des débuts en salle de Logan et Hugh Jackman a profité de son compte Twitter pour remercier les fans de lui avoir permis de jouer à Wolverine au cours des dernières années. Inclus dans le post était une photo d’un Wolverine apparemment pensif, griffes et prêt pour la bataille.

Consultez le post ci-dessous!

Il y a 3 ans, ce jour-là, LOGAN a été libéré. Merci pour les nombreuses (et je veux dire beaucoup) années de sueur, de poulet cuit à la vapeur et le rôle de toute une vie! #thankful #Wolverine #xmen #Logan pic.twitter.com/RLn5eaI4V5

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 3 mars 2020

Maintenant que Hugh Jackman a pris sa retraite de Wolverine et que Marvel Studios a acquis le film directement aux X-Men dans l’acquisition de Fox par Disney, le rôle devrait être refondu si et quand le personnage sera présenté au MCU. Marvel Studios a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors de sa présentation 2019 San Diego Comic-Con. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre qui deviendra le nouveau Wolverine.

Voici le synopsis officiel de Logan:

Dans un avenir proche, un Logan fatigué prend soin d’un professeur X malade dans une cachette à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan de se cacher du monde et de son héritage sont interrompues lorsqu’un jeune mutant arrive, poursuivi par des forces obscures.

Réalisé par James Mangold, Logan met en vedette Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez et Boyd Holbrook.

Logan est désormais disponible sur Digital HD, Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Hugh Jackman