Hugh Jackman célèbre le troisième anniversaire de Logan

Avec The Dark Night et Joker, Logan complète la trilogie des films basés sur les super-héros qui ont montré que d’autres types d’histoires sont possibles dans le genre. Il y a trois ans, le film est sorti et, à la surprise générale, il a été salué par le critique même le plus dur. Une surprise compte tenu des mauvaises critiques que les deux précédentes tranches de la franchise Wolverine avaient reçues.

Hugh Jackman, l’acteur qui restera à jamais attaché au personnage d’une manière ou d’une autre, a célébré l’anniversaire en partageant une image de Logan sur son compte Twitter ainsi qu’un message de remerciement aux fans.

«Il y a 3 ans, ce jour-là, LOGAN a été lancé. Merci pour les nombreuses (et je veux dire BEAUCOUP) années de sueur, de poulet cuit à la vapeur et le rôle de toute une vie! », A écrit l’acteur.

La carrière de Jackman en tant que Wolverine a commencé en 2000 avec X-Men de Bryan Singer et s’est terminée avec Logan de James Mangold en 2017. Depuis lors, il n’y a pas de projets concrets pour que le personnage retourne au cinéma, maintenant au sein du MCU.

