Hugh Jackman défend et donne un message touchant à un enfant victime d’intimidation

Hugh Jackman défend et donne un message touchant à l’enfant victime d’intimidation | Instagram

L’acteur et producteur de film australien, Hugh Jackman, a fait une vidéo laissant un message au petit garçon qui souffre d’intimidation et a envoyé toutes ses support Comme d’autres acteurs et des milliers de personnes.

Quaden Byles est un petit garçon d’Australie qui est victime d’intimidation et il l’a publié dans une vidéo forte dans laquelle il dit désespérément qu’il veut se suicider en raison de son nanisme avec l’acandroplasie.

La personne qui a enregistré une vidéo aussi triste était sa mère, qui a partagé Facebook mardi et a été vu plus de 17 millions fois sur la plate-forme et a reçu plus de 315 mille réactions et presque 150 mille commentaires.

Je veux que les gens sachent, parents, éducateurs, enseignants, ce sont les effets de l’intimidation », explique la mère de Quaden dans la vidéo.

Jackman quand il a vu cette vidéo, il a décidé de poster un message à travers une vidéo où exprimer tout son support vers le petit.

Quoi qu’il en soit, vous avez un ami en moi, Quaden, vous êtes plus fort que vous ne le savez, mon ami », explique Jackman.

Il n’était pas le seul à ressentir la même chose, ce sont de nombreux artistes qui ont commencé à le soutenir.

Comédien Brad Williams fait une demande en GoFoundMe pour pouvoir élever l’argent et ainsi prendre le petit et sa maman à Disneyland; jusqu’à présent, plus de 250 mille dollars.

Williams souffre également de Quaden et a remercié les donateurs au nom de tous ceux qui ont déjà souffert d’intimidation.

Le monde a parlé et dit à haute voix que l’intimidation ne sera pas tolérée! Merci pour votre générosité et votre amour! ”

Aussi certains les athlètes rejoint le support envers le petit, les All-Stars autochtones ont tous consacré une vidéo pour montrer leur respect et leur soutien à son égard.

Nous savons que vous traversez une période difficile en ce moment, mais les garçons sont là, nous vous soutenons. Nous sommes là pour vous soutenir, ami », a déclaré Latrel Mitchell, arrière-arrière de l’équipe.

Voilà comment l’équipe a fait un invitation à Quaden pour faire partie de l’équipe dans son match suivant Elle aura lieu samedi.

Malheureusement, tous les commentaires n’étaient pas bons à l’égard de la vidéo, comme la mère de Quaden a déclaré dans une interview que certains ont même insulté et critiqué très laid, car cela semble dans la vidéo et ce que dit l’enfant.

J’ai eu de nombreuses réactions violentes à cela, j’ai réfléchi à deux fois avant de l’éliminer, mais je voulais que les gens voient l’effet que le harcèlement a sur mon fils. Si je ne me lève pas et ne parle pas pour lui, qui? “

