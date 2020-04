Hugh Jackman dit qu’il aurait joué Wolverine dans MCU si l’accord Disney / Fox s’était produit plus tôt

Beaucoup de fans seront heureux de voir le retour de Fox en charge de la franchise X-Men après que Dark Phoenix se soit avéré être l’un des pires films de bande dessinée de mémoire récente, à la suite de la très décevante Apocalypse, pas pour mentionner tout ce qui se passe actuellement avec The New Mutants.

Les personnages étant désormais aux mains de Marvel Studios, les gens sont déjà excités à l’idée de voir les mutants se diriger vers le MCU et affronter les Avengers, même si cela ne devrait pas se produire avant un certain temps. Cependant, la seule chose qui sera toujours considérée comme «celle qui s’est échappée» est le fait que Hugh Jackman n’a jamais réussi à se vêtir une dernière fois et à apparaître dans le MCU.

Logan a marqué un envoi approprié pour l’un des plus grands personnages que le genre de la bande dessinée ait jamais vu, mais il y a toujours une certaine déception que Jackman n’ait jamais pu jouer dans le bac à sable Marvel, surtout maintenant que son ennemi juré Ryan Reynolds amènera Deadpool dans la franchise.

Dans une récente interview, Jackman a admis qu’il considérait toujours Logan comme son chant du cygne, mais si l’acquisition de Fox par Disney avait eu lieu plus tôt, il aurait sauté sur l’occasion de partager l’écran avec des gens comme Iron Man, Captain America et Hulk.

“Honnêtement, si cela s’était produit il y a sept ans, je dirais:” Oh ouais! “, Mais je savais que c’était le bon moment pour moi de quitter la fête, pas seulement pour moi, mais pour le personnage. Quelqu’un d’autre le ramassera et courra avec. C’est trop bon d’un personnage de ne pas le faire. C’est un peu comme si vous rentriez chez vous et que votre ami vous appelait et disait: “Oh, mec, un nouveau DJ vient d’arriver et la musique est géniale, tu vas revenir?”. Et vous dites simplement: “Ça a l’air bien, mais… non”. Ils vont bien avec quelqu’un d’autre. “

Pour être honnête, Marvel Studios ferait probablement mieux de partir Carcajou à propos de leur redémarrage X-Men entièrement. Jackman sera toujours si étroitement lié au mutant infusé d’adamantium que ce serait une tâche ingrate pour tout acteur d’essayer de mettre ces chaussures quelques années seulement après sa dernière sortie.