Hugh Jackman essaie de couvrir un scandale – / Film

Basé sur une histoire vraie, Mauvaise éducation implique un étudiant reporter qui découvre un scandale de détournement de fonds au Roslyn School District, à Long Island. Hugh Jackman joue le surintendant du quartier qui tente de remettre les choses en ordre – via un camouflage. Inutile de dire que les choses deviennent désordonnées. Allison Janney et Ray Romano co-star dans la fonctionnalité, qui se dirige vers HBO. Creusez la bande-annonce ci-dessous.

Remorque Bad Education

Au début des années 2000, un directeur d’école respecté a été arrêté dans un scandale de vol de 11,2 millions de dollars. Comment est-ce arrivé? Bad Education est là pour vous raconter, en adaptant cette histoire vraie (qui a été présentée dans NY Mag et Vanity Fair). Bad Education “suit Frank Tassone (Hugh Jackman) et Pam Gluckin (Allison Janney) qui règnent sur un district scolaire populaire de Long Island au bord de la première place du pays, stimulant des admissions record à l’université et une flambée des valeurs immobilières. Mais lorsqu’un plan de détournement de fonds fait surface et menace de détruire tout ce qu’ils ont construit, Frank est obligé de maintenir l’ordre et le secret – par tous les moyens nécessaires. »

Comme le révèle l’article du NY Mag, lorsque le scandale a éclaté pour la première fois, le vrai Tassone a demandé à la commission scolaire de garder le silence:

Son message était clair: rien de bon ne pouvait venir de la publicité. On pouvait difficilement attendre des électeurs qu’ils réélisent des membres du conseil scolaire qui laissaient quelque chose comme ça se produire dans un endroit comme celui-ci.

Et il avait probablement raison. Mais ce que le conseil n’aurait pas pu savoir, c’est que Tassone ne protégeait pas seulement Pam Gluckin. Il se protégeait également.

Cory Finley (Thoroughbreds) dirige le film, avec un scénario de Mike Makowsky. Ray Romano joue Big Bob Spicer, le président du conseil scolaire, et le casting comprend également Geraldine Viswanathan, Alex Wolff, Rafael Casal, et Annaleigh Ashford.

Meredith Borders a passé en revue Bad Education for / Film au TIFF et a écrit:

Les enjeux sont élevés, l’histoire est juteuse, les performances sont formidables, mais le film ne traverse jamais un territoire incontournable, se sentant un peu plus comme un exposé sur mesure élevé que l’effort de deuxième année du cinéaste derrière le délicieux méchant Pur-sang.

Bad Education arrive sur HBO 25 avril.

