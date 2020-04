Hugh Jackman et Ryan Reynolds annoncent un cessez-le-feu temporaire pour leur feud

Hugh Jackman et Ryan Reynolds, les stars de l’univers X-Men de Fox (enfin Marvel) ont à nouveau appelé un cessez-le-feu à leur querelle en cours (et apparemment sans fin). Le couple a décidé de suspendre temporairement le nom du All In Challenge, un organisme de bienfaisance qui vise à améliorer l’insécurité alimentaire, un problème qui devient particulièrement aigu au milieu de la pandémie.

Voici ce que Jackman avait à dire sur Instagram.

Ryan et moi avons un temporaire [ceasefire] sur notre querelle pour le @allinchallenge. Donc, je nomme @drewbrees et @therealmariskahargitay et @therealpeterhermann Et, juste pour baiser avec lui… @vancityreynolds. (QUOI? Un défi dans un défi.)

Cliquer pour agrandir

À vrai dire, j’avais complètement perdu de vue si Jackman et Reynolds étaient en situation de trêve, de cessez-le-feu, de guerre totale, etc. Mais pour un seul jour, ce jour-là étant aujourd’hui, ils ne sont définitivement pas en guerre. Jusqu’à demain, quand on suppose qu’ils le seront. Gardez un œil sur cela, car cela n’a probablement pas disparu.

En regardant à travers les nombreuses pièces vénérées que j’ai écrites pour le WGTC (auto-plug), c’est au moins la quatrième fois que je rédige un article sur le feudathon Jack Reynolds Ryan Man – c’est ainsi que je l’appelle. Je ne me plains pas, remarquez, car le contenu est du contenu. Cela soulève cependant la question: qui prendra fin en premier, le verrouillage ou leur querelle?

Étant donné que ce dernier durera probablement jusqu’à ce que le soleil se développe, dire que le verrouillage commence en premier n’est guère la perspective la plus optimiste. Espérons que le répit arrive un peu plus tôt que cela, et idéalement avant que Disney ne libère leur PG-13 Deadpool 3, également connu sous le nom de The Fox in Our Stars.

En attendant, nous pouvons tous nous détendre à la maison avec notre cappuccino sculpté Jackman et un G et T infusé de Reynolds. Je me sens déjà plus calme.