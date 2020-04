Hugh Jackman exclut le retour de Wolverine dans les films MCU

Hugh Jackman a exclu la possibilité de rejouer Wolverine dans les films MCU.

Bien que Hugh Jackman se soit retiré du rôle de Wolverine avec la sortie de Logan du réalisateur James Mangold, certains fans se sont demandé s’il y aurait quelque chose d’assez attrayant pour ramener l’acteur au personnage à l’avenir. Après que Disney a acquis la 20th Century Fox et par conséquent obtenu les droits d’écran des X-Men, beaucoup de ces fans étaient curieux de voir si la perspective d’apparaître aux côtés des membres des Avengers dans le MCU serait une idée suffisamment excitante pour que Hugh Jackman reprenne le rôle de Wolverine.

Ce ne serait pas la première fois que Marvel Studios enrôlerait un acteur pour incarner une version différente d’un personnage qu’ils ont précédemment décrit. L’an dernier, J. K. Simmons a interprété une version moderne de J. Jonah Jameson dans Spider-Man: loin de chez soi après avoir joué le personnage de la trilogie originale de Sam Raimi. Cependant, Hugh Jackman a déclaré au Daily Beast que même s’il aurait été enthousiasmé par l’idée de voir Wolverine rencontrer les héros du MCU si l’acquisition de Disney avait eu lieu plus tôt, il pense maintenant qu’il est temps pour un nouvel acteur de jouer le rôle:

“Totalement. Honnêtement, Marlow, si cela s’était produit il y a sept ans, je me dirais: “Oh ouais!” mais je savais que c’était le bon moment pour moi de quitter la fête – pas seulement pour moi, mais pour le personnage. Quelqu’un d’autre le ramassera et courra avec. C’est trop bon d’un personnage de ne pas le faire. C’est un peu comme si vous rentriez chez vous et que votre ami vous appelait et partait. Oh, mec, un nouveau DJ vient d’arriver et la musique est géniale, tu vas revenir? Et vous dites, ça sonne bien mais… non. Ils vont bien avec quelqu’un d’autre. “

Marvel Studios a confirmé son intention d’inclure des mutants dans le MCU lors de sa présentation au San Diego Comic-Con2019. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre qui remplacera Hugh Jackman en tant que Wolverine.

Voici le synopsis officiel de Hugh Jackman’s Logan:

Dans un avenir proche, un Logan fatigué prend soin d’un professeur X malade dans une cachette à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de Logan de se cacher du monde et de son héritage sont interrompues lorsqu’un jeune mutant arrive, poursuivi par des forces obscures.

Réalisé par James Mangold, Logan met en vedette Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez et Boyd Holbrook.

Logan est désormais disponible sur Digital HD, Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Daily Beast