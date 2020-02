Hugh Jackman, Jon Bernthal et plus montrent leur soutien à un garçon de 9 ans victime d’intimidation

Qu’ont en commun Hugh Jackman, Jon Bernthal et Jeffrey Dean Morgan, mis à part le fait qu’ils sont tous des acteurs? Pas beaucoup, pour être honnête. Du moins, pas en surface. Mais ce ne sont que trois des stars hollywoodiennes qui se sont ralliées Quaden Bayles cette semaine.

Le Queensland, 9 ans, est né avec un nanisme achondroplasie et a récemment fait l’objet d’une vidéo qui est devenue virale, qui a vu sa mère parler des expériences de son fils en matière d’intimidation et de la difficulté d’une période qu’il a passée à l’école et dans la vie au général. Elle va même jusqu’à révéler que Quaden a tenté de se suicider à plusieurs reprises.

Et maintenant, alors que la vidéo continue de faire son chemin sur le Web, une tonne de célébrités ont montré leur soutien au jeune garçon, avec une campagne lancée pour aider à l’envoyer à Disneyland. Le comédien Brad Williams a créé le GoFundMe et il a déjà atteint près de 400 000 $.

Ci-dessous, cependant, vous pouvez trouver juste un échantillon du soutien écrasant qui se déverse pour Quaden sur Twitter cette semaine:

Hé petit homme. Pour ce que ça vaut, vous avez tant appris à ma famille. Vous nous avez inspiré et dans notre maison, vous êtes un héros. Merci pour votre courage, restez forts que le monde regarde et vous avez tellement de belle puissance. De moi et de mes garçons. Nous sommes avec vous et nous vous remercions. https://t.co/QuTL0vvnor

– Jon Bernthal (@jonnybernthal) 20 février 2020

Quaden – vous avez un ami en moi. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

– Hugh Jackman (@RealHughJackman) 20 février 2020

pic.twitter.com/UNkjreHsJV

– Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 20 février 2020

Hé #QuadenBayles-tu es génial et tu es aimé. J’ai été beaucoup intimidé à l’école. Il y avait des jours où je voulais ne jamais revenir en arrière et j’aurais aimé ne pas être qui j’étais. Mais ça s’est amélioré. Tu es un million de fois plus fort que moi. Le monde est un million de fois meilleur avec vous. pic.twitter.com/wicP0mt1Nx

– Charlie Pickering (@charliepick) 21 février 2020

C’est absolument déchirant. Que Dieu bénisse ce petit garçon… Quaden – nous sommes tous avec toi! Reste fort! #TeamQuaden https://t.co/KbhFArmbDB

– Eric Trump (@EricTrump) 20 février 2020

Envoyons un merveilleux enfant à Disneyland! https://t.co/OdRBvXXTgm

– Josh Gad (@joshgad) 21 février 2020

La cruauté est aussi étonnante que déchirante.

– Mark Hamill (@HamillHimself) 21 février 2020

Et il y en a beaucoup plus d’où ils viennent. En effet, il semble que cette histoire ait touché des millions de personnes et, espérons-le, elle contribuera à mettre fin, ou du moins à avoir un impact sur, les terribles brimades qui se produisent dans les écoles du monde entier chaque jour.

Si tu veux aider Quaden Bayles, vous pouvez faire un don à la campagne GoFundMe susmentionnée ici et vous rendre ensuite sur Twitter pour montrer votre soutien, ainsi que les innombrables autres personnes qui ont déjà pris position contre l’intimidation et se sont rassemblées autour du jeune garçon.