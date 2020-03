Hugh Jackman réagit à la superbe photo de Wolverine de Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani n’hésite pas à poser pour des photos torse nu. Du moins, pas ces jours-ci après avoir été ridiculement détourné pour son prochain rôle dans The Eternals. Si vous vous en souvenez, des photos ont circulé à la fin de l’année dernière de l’incroyable transformation du comédien et maintenant, il recommence.

En apparaissant dans Men’s Health Magazine, Nanjiani a recréé des scènes torse nu emblématiques dans des films, y compris la scène de volley-ball de Top Gun, la routine d’entraînement de Patrick Bateman dans American Psycho, John McClane rampant à travers un conduit de ventilation dans Die Hard et le tournant emblématique de Hugh Jackman en tant que Carcajou.

En fait, Jackman a vu la reconstitution de Nanjiani lors de son apparition sur Fox News et l’acteur a été très impressionné par la ressemblance, en disant:

“Sensationnel! Cela ressemble vraiment à l’ensemble. C’est tellement cool… Si vous avez fait tout ce travail, enlevez votre chemise. “

Tu l’as dit, Hugh. Si je ressemblais à ça, je me promènerais torse nu toute la journée. Sans oublier que Nanjiani est connu pour jouer un nerd schlubby dans la Silicon Valley et un comédien en difficulté dans le film autobiographique, The Big Sick. Donc, le voir ressembler à un dieu grec motive beaucoup d’entre nous.

Dans The Eternals, Nanjiani deviendra Kingo, et bien que les détails de l’intrigue soient rares, nous savons que cela tourne autour d’une race d’êtres immortels qui vivent sur Terre et façonnent son histoire et ses civilisations. Aucune séquence du film n’a encore été publiée en ligne, mais avec un casting qui comprend également Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan et Brian Tyree Henry, le battage médiatique est définitivement élevé.

Et comme pour les photos susmentionnées, eh bien, nous avons besoin d’un nouveau Carcajou, donc je suppose que c’est l’audition de Nanjiani.