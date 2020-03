Hugh Jackman rend hommage à Wolverine à l’occasion du troisième anniversaire de Logan

Aujourd’hui (3 mars) marque trois ans exactement depuis que Logan de Fox est entré dans les salles. À ce stade, la franchise X-Men du studio est peut-être presque terminée, mais le troisième Carcajou Le film autonome reste peut-être le joyau suprême de l’univers de 20 ans, offrant un portrait émotionnel unique et granuleux du monde mutant et arborant sans doute la plus belle – et dernière – performance de Hugh Jackman en tant qu’anti-héros éponyme d’Adamantium.

L’homme lui-même s’est rendu sur les réseaux sociaux aujourd’hui pour marquer l’occasion spéciale, alors que l’acteur australien a partagé une gamme d’images promotionnelles peu vues de lui dans le personnage de Wolverine. Je dirais “en costume”, mais il n’y a pas vraiment beaucoup de costume impliqué ici.

«Il y a 3 ans… ce jour-là. LOGAN a été libéré », a écrit Jackman dans sa légende, avant de réfléchir sur le rôle du personnage. “#Merci pour les nombreuses (et je veux dire vraiment BEAUCOUP) années de sueur, de poulet cuit à la vapeur et, le rôle d’une vie!”

Il semblait que le plan de Fox était de continuer la marque Wolverine avec la fille de Logan, Laura AKA X-23, car le réalisateur James Mangold était autrefois attaché à un film dérivé. Cependant, maintenant que Marvel Studios est sur le point de redémarrer les X-Men, nous souhaitons certainement une refonte de Logan.

Bonne chance pour trouver la bonne personne pour le poste, car – comme la star nous le rappelle dans ce post – Jackman a incarné le rôle pendant près de deux décennies, faisant de lui le super-héros sur grand écran le plus ancien à ce jour. Il est désormais connecté de manière indélébile au personnage, il ne sera donc pas facile de le remplacer.

Cependant, de nombreux noms ont été suggérés par les fans – tout le monde, de Daniel Radcliffe à Keanu Reeves en passant par Charlie Hunnam. Un rapport récent indique même que Henry Cavill pourrait être sur le point de l’atterrir, mais nous devrons simplement attendre et voir comment cela se passe.

Avant une nouvelle Carcajou On trouve cependant que Marvel doit sortir le dernier film X-Men de Fox, car The New Mutants arrive enfin dans les cinémas dans un mois, le 3 avril.