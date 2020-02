Hugh Jackman stars dans un nouveau film HBO

Bad Education Teaser: Hugh Jackman joue dans un nouveau film sur HBO

HBO a publié le premier teaser du prochain film de comédie dramatique du réalisateur Cory Finley Mauvaise éducation, avec Hugh Jackman, vainqueur du Golden Globe (The Greatest Showman, Les misérables) et la gagnante des Oscars Allison Janney (Moi, Tonya). Le film a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto 2019, où HBO Films a remporté les droits de distribution pour 17,5 millions de dollars. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Inspiré par de vrais événements, Mauvaise éducation suit Frank Tassone et Pam Gluckin qui règnent sur un district scolaire populaire de Long Island au bord de la première place du pays, stimulant des admissions record à l’université et une montée en flèche de la valeur des propriétés. Cependant, les choses s’écroulent pour Frank, lorsqu’un étudiant reporter commence à tracer des détournements de fonds dans le district scolaire de Roslyn, à Long Island, après que le directeur adjoint a commis une erreur cruciale qui fait allusion à une corruption qui s’étend sur plus d’une décennie. En raison de la révélation du plan de détournement de fonds qui menace de détruire tout ce qu’ils ont construit, Frank est obligé de maintenir l’ordre et le secret – par tous les moyens nécessaires.

Le film met en vedette Hugh Jackman (The Greatest Showman, Les misérables) comme Frank Tassone, Allison Janney (Moi, Tonya) comme Pam Gluckin, Ray Romano (The Big Sick, L’Irlandais) comme Bob Spicer, Geraldine Viswanathan (Bloqueurs) comme Rachel Bhargava et Alex Wolff (Héréditaire) comme Nick Fleischman.

Mauvaise éducation est réalisé par Cory Finley (Pur-sang) à partir d’un script écrit par Mike Makowsky (Je pense que nous sommes seuls maintenant), qui a grandi à Roslyn, Long Island pendant le scandale et s’est inspiré de l’article du New York Magazine «The Bad Superintendent» de Robert Kolker. Il est produit par Automatik et Sight Unseen. Fred Berger, Eddie Vaisman, Julia Lebedev, Brian Kavanaugh-Jones, Oren Moverman et Mike Makowsky sont producteurs. Les producteurs exécutifs incluent Leonid Lebedev et Caroline Jaczko.

Le film devrait être présenté le 25 avril sur HBO.