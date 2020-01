Hugo Castejón devient le deuxième candidat expulsé

Le deuxième gala s’est terminé avec deux concurrents de moins à Guadalix de la Sierra. Un par décision du public et un autre par sa propre volonté: Adara. Si Antonio David a été le premier expulsé, lors du troisième épisode de «Le temps de la remise», nous avons connu une nouvelle marche de la maison. Hugo Castejón a été celui qui a atteint le pourcentage le plus élevé et a dû quitter la réalité.

Hugo Castejón, expulsé de «Le temps de la remise»

La mécanique des nominations est pour le moins étrange. Les premiers étaient au deuxième gala, quelques minutes avant de connaître le nom des expulsés. Et le lundi 20 janvier, alors que les concurrents faisaient leur vie, la Super a ouvert la liaison pour leur demander, sans leur laisser le temps de réfléchir, de distribuer régulièrement leurs points. Les nominés étaient Pol, Anabel Pantoja, Hugo et Nuria.

Pol a obtenu le salut en étant le participant avec le moins de votes de tous. Ce soir, Jorge Javier Vázquez a crié le nom de Nuria comme le deuxième arrêt de la semaine aux quatre vents. Ce que les candidats ne savent pas, c’est qu’au lieu d’une comme d’habitude, il y a deux personnes qui ne vivront plus dans la maison de Guadalix de la Sierra. Et ils sont sur le point de savoir qui sera le troisième à dire au revoir.

Mauvaise relation jusqu’à la fin

Même si Hugo a tenté de calmer la situation en disant au confessionnal qu’il n’avait aucun problème avec Anabel, elle n’a pas cédé. Lorsqu’il a entendu la décision du public, Anabel a crié de joie en criant aux quatre vents combien elle était reconnaissante pour cette nouvelle opportunité. À son tour, Hugo a félicité son adversaire et lui a recommandé de suivre son chemin.

.