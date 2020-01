Hugo Castejón, Nuría Martínez, Anabel Pantoja et Pol Badía, nouveaux nominés de «Le temps de la remise»

Telecinco veut donner plus d’importance à sa réalité actuelle sur le réseau, et donc a programmé «More discount time», une nouvelle heure de grande écoute présentée par Núria Marín les lundis et mercredis soirs, dans lequel ils passent en revue ce qui s’est passé dans la réalité de la coexistence, en plus de nombreuses surprises, comme celles données aux concurrents ce soir.

Nouveaux nominés pour «The Discount Time»

Sans l’attendre, étant les concurrents dans la cuisine, le Super leur a demandé le nom de trois nominés, provoquant une grosse surprise parmi les participants de “Le temps de la remise”, qui ont dû penser rapidement à ce que les gens veulent à l’extérieur de la maison de Guadalix de la Sierra.

Après la décision des participants, les nominés étaient Hugo Castejón, Nuria Martínez, Pol Badía et Anabel Pantoja, et maintenant le pouvoir revient aux téléspectateurs. Qui sera le nouveau expulsé pour suivre la trace d’Antonio David Flores dans la nouvelle réalité de Telecinco?

Mila revient à la maison

Mais même si l’un de ces candidats quitte la maison prochainement, il semble que le nombre d’habitants ne changera pas, puisque Hier, Mila Ximénez a accepté lors du gala de monter à la maison de ‘Le temps de la remise’, pour le plus grand plaisir du présentateur Jorge Javier Vázquez et des spectateurs du concours.

.