Hugo confirme son dossier avec Eva et ne considère pas qu’il a été infidèle

‘OT 2020’ a de nombreuses raisons d’être l’une des éditions les plus inoubliables. Cette année, ils ont fait l’objet de nombreuses controverses lors de sa diffusion et c’est également là que le plus de dossiers ont été créés dans le cadre du concours, bien que seuls certains aient été confirmés, comme celui de Gèrard et Anne Lukin. Cependant, Samantha a déjà révélé que tous les candidats avaient quelque chose à l’intérieur de l’Académie. Il y a toujours eu une rivalité entre l’éventuel portfolio de Hugo Cobo et Anaju ou celui-ci avec Eva B pour l’amour qu’il a toujours montré avec les deux filles. Une fois hors du programme, après avoir été suspendu par le coronavirus, Hugo a fait un direct où il a confirmé sa relation avec Eva.

que hugo vient de le confirmer avec eva et dit qu’il ne considère pas qu’il a été infidèle parce qu’il n’avait pas été avec aurora depuis longtemps non plus – pic.twitter.com/PcW7M6zh10

– BDJDNKDNDKKD (@longlivealren) 17 mars 2020

Hugo il y a deux mois: LA FEMME DE MA VIE

hugo aujourd’hui: nous n’avions pas été aussi longtemps non plus et la relation n’était pas saine pic.twitter.com/VO7JARiiFy

– Amparo ???? (@ampaaaro_) 17 mars 2020

Le 16 mars, le dernier direct de ‘OT 2020’ a eu lieu où Noemí Galera a informé les concurrents qu’en raison des mesures préventives imposées par l’état d’alarme, RTVE et Gestmusic avaient accepté de suspendre le programme jusqu’à la crise amélioration due au coronavirus. Les concurrents ont dit au revoir à travers les larmes et les câlins et au milieu de toute cette émotion, Hugo et Eva se sont embrassés, ce qui a confirmé leur dossier et a laissé l’équipe Anahug entièrement. Le jeune homme de 20 ans était entré dans «OT 2020» avec une petite amie, une fille nommée Aurora, qui lui a même envoyé une vidéo de soutien à Hugo à l’intérieur de l’académie et il a déclaré avec beaucoup d’enthousiasme que c’était «sa femme». la vie. “

Une fois à l’extérieur, le Cordovan a fait une émission en direct avec ses partisans qui, bien sûr, n’ont pas manqué l’occasion de lui poser des questions sur sa relation avec Eva et son infidélité à Aurora, quelque chose que le triomphe considère qui arrive à tout le monde, y compris son ex-partenaire, ce mauvais, c’est qu’il a été enregistré: “Je ne voulais blesser personne. Je ne me considère pas comme infidèle car je n’ai rien signé avec personne et il n’avait pas été avec Aurora depuis longtemps non plus, “a justifié le candidat de ‘OT 2020’.” Vous avez vu comment les choses se sont passées et c’est tout. Je pensais que ça ne se voyait pas parce que j’essayais de faire de mon mieux mais ça m’est arrivé comme ça peut arriver à n’importe qui », a avoué le candidat de ‘OT 2020’.

Sa relation avec Anaju

Après leur interprétation ardente de la chanson “Señorita”, les adeptes de l’émission ont souhaité que la relation entre Hugo et Anaju soit plus qu’une simple amitié. Cependant, après le baiser entre lui et Eva qui a confirmé son portfolio et les fans de “Anahug” ont été laissés pour compte. Comme si cela ne suffisait pas, pendant le live show, ils ont demandé à Cordovan les raisons pour lesquelles il n’avait pas eu un au revoir très chaleureux avec son partenaire: “J’aime beaucoup Anaju, c’est ma sœur aînée”, a avoué la participante de ‘OT 2020’, laissant complètement le dossier avec lui hors du jeu.

