Hugo et Eva confirment leur relation en s’embrassant au revoir à ‘OT 2020’

Pour tous les concurrents, la suspension temporaire de «OT 2020» en raison de la crise des coronavirus a causé beaucoup de tristesse et d’incertitude. Les larmes de Nia et les lamentations de Samantha représentaient le sentiment de nombreux fans Ils ont ressenti la même chose que les candidats: une grande honte car le programme ne pourra pas continuer en raison de la pandémie à laquelle l’Espagne est confrontée.

Les triomphes disent au revoir aux caméras de ‘OT 2020’

Après le repas, les candidats ont voulu passer leurs dernières heures ensemble à profiter de ce qu’ils aiment le plus: la musique. Tous se sont réunis dans la salle de piano et ont été émus au rythme de l’hymne de cette édition, “Tell it to life” de Rafa Romera. Mais il y a aussi eu un temps pour rire et dans la salle de répétition ils ont dansé au rythme de leurs chansons préférées, comme “Kisses” d’El Canto del Loco, une chanson qu’ils ont tous interprétée ensemble au Gala 3. Ils ont sans aucun doute témoigné de l’amour et l’affection qu’ils avaient tous et la grande famille qu’ils avaient sans aucun doute formée dans le spectacle de talents de La 1.

Après avoir chanté ensemble toutes les chansons de groupe de cet ‘OT 2020’, celles-ci ont également ils n’ont pas hésité à s’approcher des miroirs où se trouvent les camérasIls les ont remerciés pour leur travail et les ont applaudis pour tous les efforts déployés jusqu’à présent. Mais ce que beaucoup ont remarqué sur la chaîne 24 heures, c’est que pendant que certaines chansons jouaient, et parmi les sauts de joie de leurs collègues pour avoir partagé une si belle expérience, Hugo a approché Eva et lui a donné un pic qui a laissé la Galicienne très surprise. Le baiser a émerveillé les fans des réseaux sociaux, qui se sont réjouis de cette démonstration d’affection du public tout en regrettant de ne plus vivre de telles surprises, du moins pour un temps.

Hugo et Eva s’embrassent dans ‘OT 2020’

Depuis ce baiser, les rumeurs ont explosé et beaucoup ont déjà spéculé sur une éventuelle relation entre le Cordovan et le Galicien. Les soupçons des fans qui fantasment sur cette histoire d’amour ont augmenté lorsqu’ils ont vu comment les deux triomphes sont entrés dans l’une des cabines de la salle de bain (une zone où il n’y a pas de caméras) se tenant et sans rien dire. Mais bon, tout a été confirmé quelques minutes plus tard quand les deux n’ont pas hésité à s’embrasser plusieurs fois devant les caméras, pour que ce soit clair qu’ils se moquaient de savoir si leur relation était rendue publique. Hugo a également rappelé à la jeune fille qu’ils se reverraient sans aucun problème, une fois la crise du COVID-19 passée.

Hugo embrasse Eva Je pensais que j’étais en vie pour voir ça sur la caméra # DirectoAcademia16M pic.twitter.com/ZmbpYztWc7

– Valentina SALVAR HUGO (@ 3vahug0) 16 mars 2020

Les larmes de Noemí Galera

L’une des chansons qui a le plus marqué cette édition de ‘Operación Triunfo’ est “Je serai là pour toi” de The Rembrats, la bande originale de ‘Friends’. De nombreux concurrents ont affirmé que c’était leur série préférée et c’est peut-être la raison pour laquelle Noemí Galera et son équipe ont décidé que les garçons chanteraient cette chanson en tant que chanson de groupe au Gala 2. Quand cette chanson a-t-elle été jouée pour la dernière fois dans le hall de essais, le directeur de l’Académie n’a pas pu retenir les larmes quand elle a vu comment les garçons l’ont chanté excité pour la dernière fois.

.