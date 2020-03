Hugo et Ivana seront les quatrièmes expulsés, selon les utilisateurs de FormulaTV

Au milieu de tout le maelström dans lequel le coronavirus a plongé le monde, «Survivors 2020» continue au pied du canyon. Ainsi, il est temps de résoudre une nouvelle nomination, qui est contestée entre Hugo Sierra, Ivana Icardi et Cristian Suescun. Eh bien, il semble que nos utilisateurs savent très bien qui laissera les clés ce soir: les deux premiers, qui Desvalida Beach vous attend comme destination.

Résultats du sondage FormulaTV

Selon l’enquête FormulaTV, le premier à quitter la plage serait Ivana, qui n’accumule que 10% des voix. Leur pourcentage est généralement constant chez les concurrents italiens que Mediaset Espagne importe de leur pays ami, car ils sont les moins connus du public. Cependant, Icardi a montré sa présence et son punch dans le concours, en plus d’avoir sa propre intrigue à travers la relation avec Hugo.

Précisément, Hugo Sierra serait l’autre concurrent expulsé. Son départ serait un peu plus serré que celui d’Ivana, puisque a obtenu un soutien de 40%. Cependant, le pourcentage il ne suffit pas de vaincre 50% de Cristian, bien que dans ‘Survivors’ tout puisse tourner à 360º. L’Uruguayen a eu un concours plus calme que celui de son partenaire, car il n’est pas entré dans de nombreux conflits, et il s’est consacré à vivre son histoire d’amour avec elle.

Fani sauvé

Au-dessus de l’arène se trouvaient quatre noms, les trois mentionnés plus Fani. Cependant, les jeunes a été sauvé au gala mardi, dans laquelle elle a remercié en pleurant l’affection du public et de son peuple. Bien qu’elle ait été accusée d’avoir organisé un concours “faible”, la jeune femme a joué dans l’un des complots les plus notables de ces derniers jours, la présumée critique de Rocío Flores, quelque chose pour laquelle ils se sont retrouvés à égalité.

