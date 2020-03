Hugo Molina, de «Got Talent Spain», se joint aux applaudissements de solidarité pour le coronavirus avec son tambour

La cinquième édition de «Got Talent Spain» nous a permis de rencontrer Hugo Molina, un garçon qui est sans aucun doute le vrai roi du tambour. Son habileté avec cet instrument l’a fait devenir la star du programme et pour cette raison, dans la grande finale de celui-ci, il a été déclaré vainqueur, le plus petit de l’histoire de “ Got Talent ” sur la planète entière. Depuis lors, Molina est une petite star et pour cette raison ses parents n’hésitent pas à partager avec tous ses fidèles des moments privilégiés de sa vie sur les réseaux sociaux et il est clair que ce que le petit fait dans son quotidien intéresse, et beaucoup, tout le monde.

Hugo Molina sur son balcon

Aussi, ses parents ont voulu nous montrer à quel point Hugo a rejoint cette vague de solidarité qui inonde l’Espagne après l’enfermement forcé dans lequel tout le pays se trouve pour tenter d’arrêter l’expansion rapide de la pandémie de COVID-19. Chaque jour à 20h00, des millions de personnes viennent à leurs balcons respectifs et applaudissent, ils le font pour tous les travailleurs de la santé qui luttent pour surmonter cette crise, également par les agents, caissiers et réapprovisionneurs des supermarchés et par tous les professionnels qui en ces jours compliqués travaillent pour que tout se passe bien.

Hugo avec ses parents voulaient aussi sortir pour montrer leur gratitude même si, comme il ne pouvait en être autrement, il l’a fait avec son tambour caractéristique. Avec ses baguettes mythiques, il n’a pas hésité à jouer une chanson pour remercier tous ceux qui se battent pour nous. Ses parents ont accompagné la publication d’un message émotionnel adressé à tous: “Hugo veut vous remercier de cette façon, sur le balcon et pendant les applaudissements d’aujourd’hui, pour tout ce que vous faites pour nousaux toilettes et à tous ceux qui veillent sur notre sécurité. Ça va pour vous! Cela doit être fait maintenant! Une publication qui a reçu un retour particulièrement positif de la part des adeptes du grand petit artiste.

«Got Talent», de la maison

Les responsables du spectacle à succès que Fremantle produit pour Mediaset Espagne ont voulu animer cette quarantaine avec une action qui apportera l’essence du programme dans nos foyers. «Got Talent at home» est le nom de cette initiative qui proposera la publication chaque mercredi, vendredi et dimanche de nouvelles performances dans les comptes Facebook (17h) et Instagram (21h) de ‘Got Talent Spain’ en parallèle, Santi Millán commentera tous les jeudis en direct, à partir de 18h, performances avec les artistes eux-mêmes et certains membres du jury. Le présentateur commentera les vidéos que les abonnés publient de chez eux avec le hashtag #GotTalentEnCasa à la fois sur Instagram et sur TikTok.

