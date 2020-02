Hugo Sierra et Ivana Icardi ont leur première approche dans ‘Survivors 2020’: “Hay feeling”

Pour le moment, Hugo Sierra a commencé le programme de survie. L’Uruguayen a été le plus voté par le public comme le “meilleur saut” de l’hélicoptère et cela lui a valu plus tard le test qui a fait de lui le “Dieu” de l’île cette semaine. Mais dans ce cas, il n’a pas seulement de la chance dans le jeu, il a également trouvé une personne avec qui il se sent vraiment bien dans «Survivors 2020», Ivana Icardi.

Ce fut l’une des rencontres les plus attendues car les deux sont impliqués dans le feuilleton d’amour qui a joué dans la grille Telecinco ces derniers mois, la relation entre Adara Molinero et Gianmarco Onestini. Dans les images inédites qui ont été diffusées sur “Saturday deluxe”, l’Uruguayen a admis être très bien avec l’ancien concurrent de “Gran Fratello”: “Je me sentais très bien hier avec elle et hier soir, nous avons beaucoup parlé. Ce fut une bonne surprise de trouver cette fille ici et il y a un sentiment“a avoué le candidat.

Ivana Icardi et Hugo Sierra dans ‘Survivors 2020’

Libre comme un oiseau

Hugo Sierra sortait avec le vainqueur de «GH VIP 7» jusqu’à récemment et ils ont un enfant en commun. Leur relation a subi une grave crise lorsque l’ancienne grande sœur a admis dans la maison de Guadalix avoir des sentiments pour son partenaire de réalité, Gianmarco Onestini. Au cours des mois suivants, le triangle amoureux a été présent dans tous les programmes car Molinero n’était pas clair sur ses sentiments. Enfin, après ses retrouvailles avec l’italien dans «Le temps de la remise», sa relation avec Hugo Sierra a pris fin et elle a commencé une nouvelle vie avec Onestini, ce qui a laissé les portes ouvertes à l’Uruguayen pour tourner la page et retrouver l’amour.

“Je suis tombé amoureux puis j’ai disparu”

Ivana Icardi est connue pour être la sœur du joueur de football, Mauro Icardi et pour avoir participé à «Big Brother» en Argentine et en Italie. En fait, c’est ce dernier où il a rencontré Gianmarco Onestini, avec qui il a abordé les premières semaines du concours. Icardi est devenu confus et a quitté son partenaire pour commencer quelque chose avec l’Italien et il l’a rejeté dans le cadre du concours. Lorsque les tromperies entre Molinero et Onestini ont commencé dans ‘GH VIP 7’, Ivana a raconté sa version dans ‘Save Me’ où il a sonné l’alarme que le gagnant de ‘The Discount Time’ était un “séducteur” qui a utilisé la même stratégie dans chaque concours à voir et à accroître sa notoriété: “Je suis tombé amoureux puis j’ai disparu “, a avoué le survivant à l’époque..

Ce même sujet a été raconté à Hugo Sierra lors d’une de ses premières conversations sur l’île: “Qu’est-ce qui m’arrivait, que j’étais attiré par lui, je ne pouvais pas croire, a dit:” Qu’est-ce qui m’arrive? “”, l’ex-concurrent de «Gran Fratello» s’est ouvert devant le regard attentif et compréhensif de Sierra. Le sentiment deviendra-t-il autre chose parmi les survivants? Ce n’est qu’un petit fragment de ce qui sera montré dans le premier débat de «Survivors: Connection Honduras 2020» le 23 février.

.