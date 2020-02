Hugo Sierra, huitième candidat confirmé

Au programme du 9 février de «The Discount Time» Il a été confirmé que Hugo Sierra est le huitième concurrent officiel de «Survivors 2020». C’était l’un des noms qui sonnait plus fort pour cette édition en raison de sa relation tronquée avec Adara Molinero et des fois où l’Uruguayen a laissé tomber dans les interviews que pour lui ce serait un rêve de participer à la réalité de la survie. Par conséquent, les utilisateurs de Twitter n’ont pas hésité une seconde à voir l’indice qui avait été mis dans le compte officiel du programme: Une image d’une boisson typique de l’Uruguay, mate, avec le titre: “Père courage.”

Hugo Sierra dans ‘GH VIP 7’

Le triangle amoureux entre Adara Molinero, Hugo Sierra et Gianmarco Onestini a été l’intrigue principale qui a joué dans «GH VIP 7» et «The time of discount». Lorsque Molinero est entré dans la maison de Guadalix, on ne s’attendait pas à tout le gâchis qui allait être monté le long de son confinement. Alors qu’elle tombait aux pieds de l’Italien, Hugo Sierra s’est rendu sur plusieurs sets expliquant comment il se sentait face à la trahison de son partenaire et s’est défendu contre les accusations que son partenaire avait alors portées, son partenaire sur lui. Cependant, il est passé de la victime au bourreau quand il a déposé une plainte auprès de Miller sans attendre d’avoir une conversation avec elle.

Avec tous ces doutes sur sa personne, “ Survivors 2020 ” sera une excellente occasion d’en savoir plus et de tout clarifier, bien que nous puissions déjà en savoir assez sur lui grâce à “ GH Revolution ”, réalité dans laquelle il a été proclamé vainqueur. Pour le moment, Hugo Sierra sera accompagné dans cette aventure avec Rocío Flores, Albert Barranco, Bea Retamal, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés et Ivana Icardi, une autre des personnes impliquées dans l’histoire d’amour d’Adara et Gianmarco, qui aurait Il a maintenu une relation avec Onestini dans «Grande Fratello VIP».

Concurrents rumeurs mais non confirmés

Suivant la mode de «l’île aux tentations», Fani Carbajo pourrait être l’une des surprises de la prochaine édition de «Survivors». Le candidat controversé est devenu le principal protagoniste du nouveau programme Mediaset et est actuellement sur toutes les lèvres. Un autre nom qui a beaucoup sonné est celui d’Asraf Beno, actuel couple de Chabelita Pantoja.

Ce serait le seul lien avec la famille Pantoja qui pourrait participer à la réalité de la survie, car la plupart des membres ont déjà vécu l’expérience au Honduras. Et enfin, Helena Rodríguez, la mère d’Adara Molinero, qui pourrait être la principale rivale d’Hugo Sierra. Les deux ont maintenu une relation très étroite sur le tournage et ont été envoyés indirectement à travers les interviews qu’ils ont données, de sorte que leur rencontre sur l’île pourrait être explosive.

.