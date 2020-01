Hugo Weaving révèle s’il reviendra en tant qu’agent Smith dans Matrix 4

Il était naturel qu’avec le retour de Keanu Reeves comme Neo, Carrie-Anne Moss comme Trinity et Jada Pinkett Smith comme Niobe dans Matrix 4, nous ne cessions de nous demander si les autres membres clés de la franchise d’origine seraient également ramenés. Qu’arrive-t-il à Morpheus ou même à l’agent Smith? Dans le premier cas, il a été dit que le personnage de Laurence Fishburne pourrait participer à l’histoire avec une version plus jeune de lui-même, mais en ce qui concerne l’agent Smith, il semble que nous ne devrions pas avoir de grandes illusions.

Hugo Weaving était chargé de donner vie à l’agent Smith dans la trilogie originale Matrix, Lana et Lilli Wachowski, qui s’est terminée en 2003. Smith, comme vous vous en souvenez peut-être, est l’un des gardiens de la matrice déguisé en agent du FBI. Le personnage est apparu dans The Matrix (1999), The Matrix reloaded (2003) et The Matrix revolutions (2003). Et bien, bien que nous nous attendions à ce que Matrix 4 réunisse chacun des protagonistes de la franchise, Weaving a révélé que, du moins dans son cas, ce ne sera pas le cas.

“Non, non (je reviendrai)”Weaving a déclaré lors d’une interview avec Time Out.

Cependant, l’acteur de 59 ans a également déclaré qu’il avait eu l’offre de participer à Matrix 4, mais a expliqué que la production interférerait avec sa nouvelle pièce, The Visit.

«The Matrix est une histoire très différente. C’est malheureux, mais j’avais en fait cette offre (pour The Visit) et ensuite l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de dates. Je pensais que je pouvais faire les deux et il m’a fallu huit semaines pour comprendre que les dates fonctionneraient: je ne pouvais pas accepter. J’étais en contact avec (la réalisatrice) Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates ne fonctionneraient pas. Nous avions donc commandé les dates, puis elle a changé d’avis. Ils avancent sans moi“.

Matrice 4 Il sortira le 21 mai 2021. Le casting comprend également Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II et la mexicaine Eréndira Ibarra.