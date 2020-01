Hugo Weaving révèle s’il reviendra en tant qu’agent Smith dans The Matrix 4

Il existait jadis un monde où un jeune Keanu Reeves ne collait qu’aux drames romantiques de niveau intermédiaire, et c’est un monde sans les Wachowski. Heureusement, ils ont jeté son beau visage nul dans le progéniteur du bullet-kung-fu 1999, et ramènent doublement son Neo pour The Matrix 4, dont la sortie est actuellement prévue pour le 21 mai 2021. Mais l’ennemi juré de Neo, deux fois détruit, reviendra-t-il également?

Dans une interview accordée au magazine londonien Time Out, Hugo Weaving a littéralement répondu “Je ne le suis pas, non”, lorsqu’on lui a demandé s’il allait apparaître dans la prochaine suite. Mais, peu de temps après dans l’interview, Weaving a dévoilé un peu les coulisses du projet, expliquant ce qui suit:

«The Matrix est une histoire très différente. C’est malheureux mais en fait j’ai eu cette offre [for his current stage play “The Visit”] puis l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de date. j’ai pensé [I] pourrait faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer que les dates fonctionneraient – j’ai attendu pour accepter [a role in “The Visit” during that time]. J’étais en contact avec [director] Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates ne fonctionneraient pas. Nous avons donc trié les dates, puis elle a en quelque sorte changé d’avis. Ils avancent sans moi. “

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Je pense que la chose intéressante à propos de tout ce qui se passe est que sa réapparition a été évidemment fortement prise en compte et peut-être même entrée dans le script à un moment donné. Je suppose qu’ils lui ont offert un rôle et il voulait le faire. Donc, en plus du retour de Keanu, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, ils allaient, d’une manière ou d’une autre, ramener Hugo Weaving et l’agent Smith également. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le film, nous savons qu’il présentera un “jeune Morpheus”, quoi que cela signifie. Donc, soit nous redémarrons la matrice pour sa nouvelle itération, soit nous voyageons dans le temps. En quelque sorte.

Je me demande si l’incapacité de Hugo à s’engager dans le rôle a provoqué des réécritures hâtives, qui, sachant à quel point ces scripts Wachowski peuvent être complexes, peuvent avoir envoyé des ondulations à travers toute l’histoire. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire avec certitude, car nous ne savons vraiment pas grand-chose sur The Matrix 4 maintenant. À tout le moins, cependant, je suis intrigué. Et avec la production qui approche de sa date de début, nous espérons que nous aurons bientôt des mises à jour plus concrètes.