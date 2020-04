Huit colonnes, écrites il y a 60 ans, travaux en cours sur la façon dont le pouvoir exerce une pression sur le journalisme

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Jeudi 23 avril 2020, p. 7

A huit colonnes, une pièce écrite il y a plus de 60 ans par Salvador Novo, est l’histoire d’un jeune journaliste qui, après avoir obtenu un emploi dans un grand média, commence à découvrir que les valeurs morales n’existent pas, que par l’impunité de les rédactions doivent faire et briser des réputations … falsifier et calomnier.

Le conflit du jeune journaliste sera de choisir entre une carrière prospère ou une intégrité éthique.

Écrit et réalisé par Fernando Bonilla, la pièce est entièrement consacrée au pouvoir et à la manipulation des médias contre la farce et l’humour. Au moment de sa conception, il n’y avait ni actualité, ni Internet, ni les réseaux sociaux, mais il a quelque chose qui n’a pas changé: le manque de respect pour la profession journalistique et les fausses nouvelles.

En option pour ces jours-ci, samedi prochain, à partir de 20h30 et seulement pendant 24 heures, ce montage sera en ligne, qui parle de la genèse d’un modèle de journalisme. De ces relations tendues entre la presse et le gouvernement, commente Fernando Bonilla dans une interview à La Jornada.

Il y a tellement de coïncidences de validité de ce travail avec ce que nous vivons aujourd’hui, qui nous a motivés à organiser cette fonction avec une vidéo qui sera disponible 24h / 24, explique l’acteur et réalisateur.

Bonilla se souvient de l’actualité du texte qui continue de montrer la réplique de cette forme de journalisme. Je pense qu’à la fin on verra la dimension d’un écrivain comme Novo, après sa critique précise, qui trouve un écho dans le Mexique d’aujourd’hui. Ce sont des questions que la société ne peut pas écarter car le pouvoir va toujours tenter la presse, la corrompre.

Manipulation des fils

Bonilla, dont la méta-généalogie vient de l’avant-scène, commente qu’aujourd’hui il est grave que les gens s’informent en lisant les gros titres sur Twitter. C’est-à-dire que (les lecteurs) n’ouvrent même pas les textes des articles. Ils pensent qu’avec cela, ils ont déjà suffisamment d’informations pour exprimer des opinions. Nous vivons un moment compliqué et c’est pour cette raison que je vous invite à plonger dans le travail de Novo, dans lequel vous découvrirez comment depuis lors les fils de manipulation ont été tissés et lesquels de ces mécanismes sont toujours en vigueur, qui ont été surmontés et qui ont été réinventés pire.

▲ Les acteurs Luis Miguel Lombana et Alondra Hidalgo, à l’heure de la mise en scène.Photo publiée avec l’aimable autorisation de la production

Dans certains médias, il y a des écoutes quotidiennes, mais cela peut coûter la vie à de nombreuses personnes. Il évoque le cas d’un chauffeur de chaîne de télévision qui a incité à ignorer les recommandations du gouvernement en matière de santé. Il ajoute: La crise est mondiale et il y a de fortes turbulences politiques partout; Le sujet de la gestion de l’information est extrême. Au Mexique, il y a des choses que l’on peut interroger le gouvernement, mais enfin, le dialogue quotidien qui a lieu dans ces conférences d’information de l’après-midi me semble positif.

La saison de putting aurait pris fin le 10 juin au Hellenic Theatre. Les producteurs espèrent que dès que l’éventualité sera passée, la troisième saison reprendra.

Bonilla est positive. Il sait que le théâtre vit un moment de résignification devant la prédominance de l’univers numérique. Nous vivons devant un écran, et donc (le théâtre) est un refuge pour l’humanité et nous le comprendrons de plus en plus.

Le casting de A huit colonnes est composé de: Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz, Pedro de Tavira Egurrola, José Carriedo, Alondra Hidalgo et Arnoldo Picazzo.

La ligue pour profiter de ce travail sera disponible sur Instagram, dans le profil Prospero Teatro (@prosperomx), quelques minutes avant 20h30.

