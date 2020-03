Huit diables de Tasmanie nés en Australie

Bonne nouvelle pour une espèce en voie de disparition.

Récemment, huit démons tasmaniens sont nés dans le parc australien Reptil, à 75 km au nord de Sydney. Tous les chiots ont été traités immédiatement par quatre soignants différents et ont été constamment surveillés.

Le diable de Tasmanie (Sarcophilus Harrisii) est le plus grand carnivore marsupial du monde et parmi ses soins, il les nourrit quatre fois par jour, y compris une collation de nuit à 2 heures du matin.

La chose la plus importante est qu’aucun aliment ne peut être omis pendant la reproduction et il est impératif pour la santé de l’animal que ces besoins soient satisfaits. C’est la raison pour laquelle chaque progéniture a un tuteur qui prend le temps de s’assurer que chaque progéniture est bien prise en charge.

“Il n’y a rien de plus spécial que d’élever et de prendre soin des démons de Tasmanie. On pourrait dire que c’est l’une des espèces les plus précieuses et les plus menacées d’Australie et c’est incroyable de pouvoir les aider à grandir heureux et en bonne santé.

Depuis 1996, le diable de Tasmanie souffre d’une maladie des tumeurs faciales (DFTD), donc en plus de sa chasse, c’est une des raisons qui dérive du déclin de sa population.

DEVIL DAYCARE! ❤️

C’EST LA GARDERIE DU DIABLE! ❤️Nous sommes ravis de vous présenter nos HUIT nouveaux joeys du diable de Tasmanie! Vous pouvez venir les rencontrer et prendre vos câlins CES vacances scolaires!

Publié par Australian Reptile Park le jeudi 19 septembre 2019

Sans remède ni vaccin en vue, le succès des programmes d’élevage dans les sanctuaires de conservation tels que le parc australien des reptiles est très important pour la survie future des démons de Tasmanie.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: