Hulk bat Superman sur une page non publiée enfin révélée

Les années 90 étaient une période de grunge, hip hop et britpop, c’était aussi la dernière décennie avec un champion Cruz Azul et, sans aucun doute, c’était le moment où la bande dessinée américaine est devenue incroyablement populaire au Mexique, la preuve en est que Les conventions comiques et, surtout, les boutiques de bandes dessinées ont émergé comme des champignons.

Et ce n’est pas pour moins, à cette époque des bandes dessinées “à collectionner” ont été lancées comme des petits pains, avec des housses de variantes, avec un hologramme, etc., qui ont atteint des prix stratosphériques en quelques semaines. Bien sûr, presque personne ne pouvait les vendre, car les éditions étaient monumentales et tous les spéculateurs ont atteint un ou plusieurs exemplaires, mais c’est une autre histoire.

L’un des points forts de ce boom comique a été l’événement DC vs Marvel, écrit par Ron Marz (DC) et Peter David (Marvel) et illustré par Dan Jurgens (DC) et Claudio Castellini (Marvel), qui a réuni les deux éditeurs dans une mini-série dans laquelle nous avons réalisé le rêve de nous voir combattre les principaux super-héros de tous les temps. Le meilleur et le pire, c’est que La décision pour les combats principaux a été décidée lors d’un vote ouvert pour les fans. Au Mexique, vous pouviez voter pour Comicastle, et je me souviens avoir été offensé quand j’ai vu que la plupart de mes compatriotes ont voté pour Storm au lieu de Wonder Woman. Il est entendu, c’était l’époque la plus populaire des X-Men, même si, je préférais Diana Prince.

Quoi qu’il en soit, un autre combat qui a attiré mon attention était Superman vs hulk. Au Mexique, l’homme d’acier a gagné la rue, mais il savait, par des personnes bien informées, qu’aux États-Unis, beaucoup votaient pour l’homme incroyable, surtout parce que la course de Peter David était encore fraîche parmi les comiqueros.

Heureusement, le vote a donné à Superman le vainqueur et nous l’avons regardé assommer Hulk avec un upercut à la mâchoire.

Maintenant, au milieu de la quarantaine mondiale pour le coronavirus COVID 19, Tom Brevoort, le rédacteur en chef de Marvel, a profité des heures de détention dans sa maison pour révéler une image jamais vue auparavant cachée dans son dossier personnel. Il s’agit de la version du combat de Superman contre Hulk si le vote avait donné le vainqueur au Géant de Jade, dessiné par Castellini.

Le dessin est une curiosité, et il nous fait penser qu’il existe également des versions alternatives des combats qui ont été votés: Superboy vs Spider-Man (gagné Spider-Man), Wonder Woman vs Storm (gagné Storm), Wolverine vs Lobo (gagné Wolverine) et Batman vs Captain America (a remporté Batman). De plus, hors du vote, les affrontements suivants se sont produits: Thor contre Shazam (gagné Thor), Namor contre Aquaman (gagné Aquaman), Quicksilver contre The Flash (gagné Flash), Jubilee contre Robin (gagné Robin), Elektra contre Catwoman (gagné Elektra ), Silver Surfer vs Green Lantern (a remporté Silver Surfer).

Les principales bandes dessinées DC et Marvel étant suspendues, une campagne sur les réseaux sociaux (promue par plusieurs créateurs de bandes dessinées) a déjà commencé à demander un nouveau croisement entre les deux éditeurs, ce qui ne s’est pas produit depuis 2004, pour relancer l’industrie de la bande dessinée après de la pandémie.

