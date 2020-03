Hulu célèbre le mois de l’histoire des femmes avec du contenu et des collections axés sur les femmes

Hulu célèbre le Mois de l’histoire des femmes, en offrant une large sélection de séries télévisées, de films et de documentaires mettant en vedette des femmes devant et derrière la caméra, y compris le lancement de Defining Moments, une série documentaire qui offre un regard intime sur dix personnes qui ont quitté profondément impacts sur leurs communautés et culture plus large. Hulu organise ce contenu dans trois collections féminines différentes pour mettre en lumière les icônes, les personnages et les créateurs les plus révolutionnaires du monde.

Defining Moments mettra en vedette différents sujets alors qu’ils naviguent dans des moments de leur vie qui les ont forgés en changemakers qu’ils sont aujourd’hui. En l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, le premier épisode met en vedette l’actrice de Pose et défenseur des LGBTQ, Dominique Jackson, et détaille le premier Noël en 20 ans que Jackson a partagé avec sa mère éloignée. De nouveaux épisodes de la série seront publiés chaque mois sur Hulu et YouTube, et présenteront des histoires de Sophia Chang, Amy Purdy et Jameela Jamil.

Tout au long du mois, les abonnés Hulu on-demand et Live TV peuvent diffuser des séries de réseaux à succès, des documentaires, Hulu Originals et bien plus via des collections organisées qui élèvent et célèbrent les voix et les histoires féminines, chacune avec un objectif différent. Les collections comprennent:

«Écrit et réalisé par des femmes» (3 / 1-3 / 31) – Réinvente ce que signifie le «contenu féminin» en faisant apparaître des titres, comme The Mindy Project, Dollface et Booksmart, qui brisent les stéréotypes concernant les femmes dans l’industrie.

“Journée internationale de la femme” (3/8) – Hommage aux femmes emblématiques à travers l’histoire et le divertissement, y compris la nouvelle Hulu Original, Hillary, un portrait intime de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Rodham Clinton.

«Fabriqué par elle» (3 / 15-3 / 31) – Contient du contenu sur Hulu qui a reçu le timbre ReFrame, qui sert de marque de distinction pour les projets qui placent les femmes à des postes de direction dans les principaux domaines de production. En tant que site de streaming de plus de 100 séries télévisées et films avec un tampon ReFrame, y compris Hulu Originals, Ramy, Shrill et The Actand et des films comme Crazy Rich Asians, On the Basis of Sex and Girls Trip, Hulu est à la pointe de l’industrie en offrant des abonnés le contenu le plus équilibré entre les sexes.

Pour aider à promouvoir la parité entre les sexes dans le cinéma et la télévision, Hulu s’est associée à ReFrame, un partenariat cofondé et dirigé par le Sundance Institute et Women In Film Los Angeles, pour soutenir ReFrame Rise. Le programme complet et personnalisé ReFrame Rise, dont Hulu est un sponsor 2020, offre une approbation de haut niveau et une accélération de carrière à huit réalisatrices expérimentées qui sont sur le point de diriger des longs métrages commerciaux et des émissions de télévision de grande envergure.

