Hulu Kills ‘Howard The Duck’ & ‘Tygra & Dazzler’ Animated Series

Hulu a annulé les Howard the Duck et Tygra & Dazzler et a remis en question l’avenir du multisegment The Offenders.

Cette nouvelle intervient après des rapports de problèmes de production pour Tygra & Dazzler qui avaient été arrêtés en décembre en raison de différences créatives avec Marvel. Le personnel de rédaction de la série Hulu Tygra & Dazzler aurait été abandonné de la série avec son travail mis au rebut. Le personnel de la série Hulu allait être remplacé, mais cela ne s’est malheureusement jamais produit. Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur les raisons pour lesquelles la série a été annulée, il est possible que le coût de refaire tout le travail pour Tygra & Dazzler ait pu en tenir compte.

Malheureusement pour les fans de Marvel, aucune explication n’a été donnée à l’annulation de la série Hulu Howard the Duck. Le personnage a fait plusieurs apparitions dans l’univers cinématographique Marvel, notamment dans les films des Gardiens de la Galaxie, mais n’a joué aucun rôle majeur dans aucun d’entre eux. Malheureusement, à cause de cela, il faudra peut-être un certain temps avant que Howard the Duck ne revienne à la une de sa propre série ou de son film.

Les annulations de Hulu de Howard the Duck et Tygra & Dazzler deviennent malheureusement un conte commun à la télévision Marvel. Tous les spectacles de Marvel Netflix ont été annulés au cours d’une année et ne montrent actuellement aucun signe de reprise. La série Ghostrider à Hulu a également été annulée. Hulu’s Runaways obtient également la hache et les agents de S.H.I.E.L.D. entre dans sa dernière saison. Il reste cependant à voir si l’annulation de Howard the Duck et de Tygra & Dazzler fait partie d’un plan plus vaste.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous triste d’apprendre que Howard the Duck et Tygra & Dazzler ne progressent pas à Hulu? Avez-vous hâte de voir les autres émissions Marvel de Hulu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Howard the Duck et Tygra & Dazzler faisaient partie d’une ardoise animée de quatre spectacles qui comprenait également MODOK et Hit-Monkey, qui devait aboutir au crossover The Offenders. Alors que MODOK et Hit-Monkey sont toujours en cours à Hulu, le croisement The Offenders est maintenant beaucoup moins probable.

Source: The Hollywood Reporter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!