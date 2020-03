Hulu lance Comcast Xfinity Flex et X1

Disney a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les clients Xfinity Flex de Comcast pourront diffuser Hulu et Hulu (sans publicité).

En utilisant l’application Hulu sur leurs appareils Flex, les clients de Comcast peuvent désormais regarder une variété d’émissions, de films et de documentaires, y compris Hillary et Little Fires Everywhere, et profiter des séries à venir telles que Normal People et FX sur Hulu’s Mrs. America.

Les clients Xfinity Flex nouveaux à Hulu pourront également personnaliser leur expérience de visionnement avec des fonctionnalités Hulu telles que les boutons Taste Picker et Like et Dislike, ainsi que rester à jour avec leurs émissions et films préférés en les ajoutant à My Stuff.

Les abonnés Hulu actuels peuvent se connecter avec leur identifiant Hulu via l’application Hulu sur Flex. Les utilisateurs Flex nouveaux à Hulu peuvent s’inscrire ici. Une fois qu’ils ont leurs identifiants de connexion, ils peuvent accéder à Hulu via l’application sur Flex.

Hulu sera également déployé sur la plate-forme Xfinity X1 de Comcast dans les prochaines semaines.

