Hulu lance un flux gratuit 24h / 24 et 7j / 7 d’ABC News en direct pour les abonnés à la demande

Alors que le Coronavirus s’installe aux États-Unis, Disney a annoncé qu’ils fourniraient un flux gratuit d’actualités ABC 24h / 24 et 7j / 7 aux abonnés de Live to On-Demand de Hulu.

Plus de 45% des téléspectateurs de Hulu ont coupé le cordon ou n’ont jamais eu de câble, et n’ont peut-être pas accès aux informations télévisées en direct pour recevoir des informations critiques en période de crise nationale.

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation autour de COVID-19 et pour garantir que les téléspectateurs puissent rester informés pendant cette période, ils se sont associés à ABC News Live pour offrir la couverture en direct 24/7 de la chaîne à Hulu et Disney facturé aux abonnés à la demande comme partie de leur abonnement.

À partir du vendredi 20 mars, les abonnés aux plans Hulu financés par la publicité et Hulu (sans publicité) peuvent facilement accéder au flux ABC News Live en visitant la collection «Hulu Picks». De là, ils peuvent diffuser ABC News Live à tout moment de la journée, à partir de leur salon et de leurs appareils mobiles préférés, et des consoles de jeux populaires.

Avec cette diffusion en direct, Disney vise à tenir les téléspectateurs informés pendant cette période sans précédent, lorsque l’accès à l’information est vital pour nos communautés.

