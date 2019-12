Hulu ne mord pas pour la série Vampire Chronicles

Hulu ne mord pas pour la série The Vampire Chronicles

Après près d'un an de développement avec NashvilleDee Johnson est le showrunner de la série, Hulu a décidé de transmettre la prochaine adaptation de la série du roman gothique classique d'Anne Rice The Vampire Chronicles, selon la date limite.

CONNEXES: Dee Johnson sera le showrunner de la série The Vampire Chronicles de Hulu

The Vampire Chronicles a commencé avec 1976 Entretien avec le vampire, qui a présenté les lecteurs à Louis, un aristocrate colonial français de la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle qui est devenu un sang-mort mort-vivant par le charismatique et dangereux Lestat. La suite du livre, 1985 Le Vampire Lestat, fait du personnage principal le principal protagoniste, et les livres suivants se sont largement concentrés sur ses nouvelles aventures, qui incluent l'exploration des origines des vampires; une rencontre avec Satan; et, dans le dernier épisode, un voyage à Atlantis.

Paramount Television et Anonymous Content ont opté pour les droits sur les 11 livres de la série acclamée en 2017 et ont développé la série avec la créatrice Anne Rice et son fils, Christopher Rice. Anne et Christopher Rice devaient tous deux être producteurs exécutifs de la série avec David Kanter et Steve Golin de Anonymous Content, avec le service de streaming qui l'a acquis en juillet 2018. L'émission avait précédemment Bryan Fuller (Hannibal, Dieux américains) agissant en tant que showrunner avant sa sortie et a été remplacé par Johnson.

Le premier roman a déjà été adapté dans le film de 1994 bien accueilli Entretien avec le vampire: les chroniques des vampires avec Brad Pitt (Ad Astra) comme Louis, Tom Cruise (Mission: Impossible – Fallout) en tant que Lestat aux côtés de Christian Slater (Mr. Robot), Kirsten Dunst (Devenir un dieu dans le centre de la Floride), Antonio Banderas (Douleur et gloire), Thandie Newton (Westworld) et plus. Une deuxième adaptation des romans ultérieurs Le Vampire Lestat et La reine des damnés est venu vaguement en 2002 Reine des damnés, qui a été sauvagement balayé par les critiques mais qui a été un succès au box-office modeste.

La page Facebook de la série de romans a publié une révélation mystérieuse il y a quelques semaines écrite par Rice, son fils Chris et le romancier Eric Shaw Quinn.

"A tous les merveilleux, loyaux et fidèles supporters de cette page et de cette émission", a expliqué le journal. "Nous savons que cela fait un certain temps que nous ne vous avons pas fourni de mise à jour. S'il vous plaît permettez-moi de vous assurer que des choses magnifiquement passionnantes se produisent dans les coulisses et nous nous efforçons de vous en parler. Mais en ce moment particulier, nous avons juré de garder le secret. La minute, et je vous assure, la MINUTE, nous sommes libres de discuter des derniers développements, dont beaucoup sont les plus excitants depuis que nous avons commencé à travailler là-dessus, nous le ferons, et nous le ferons ici. Cette page n'est pas morte. Comme Lestat, ce projet vivra pour toujours. Nous savons que vous avez soif, et nous, Lestat et tous les autres qui partageons le don sombre, nous allons satisfaire cette soif très bientôt. »

CONNEXES: NBC envisage le dernier vampire américain pour l'adaptation en série

Les droits sur la série vampire ont d'abord été récupérés par Universal Studios et Imagine Entertainment, le studio essayant de démarrer une franchise de films avec un remake du premier livre, Entretien avec un vampireet en appuyant sur Josh Boone (Nouveaux mutants) à diriger. Malheureusement, la série a été bloquée dans les limbes de la production et les droits sont revenus à Anne Rice. Rice et son fils Christopher ont alors décidé de porter la série à la télévision.