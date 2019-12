Hulu ne va pas de l'avant avec la série Anne Rice

MISE À JOUR: Variété rapporte que Anne Rice«S The Vampire Chronicles est maintenant acheminé par l'auteur et son équipe vers d'autres services comme un rachat complet des droits TV / film. L'accord inclurait censément "The Vampire Chronicles" ainsi que "Mayfair Witches" (actuellement chez Warner Bros.) – avec un prix de 30 M $ à 40 M $ (ainsi qu'un rachat des droits de WB) qui donneraient au propriétaire une participation à perpétuité.

Ils Aiment Anne Rice’s The Vampire Chronicles étaient ravis lorsque l'auteur a annoncé qu'elle avait récupéré les droits de ses romans, écrivant sur sa page Facebook à l'époque, "Une série télévisée de la plus haute qualité est maintenant mon rêve pour Lestat, Louis, Armand, Marius et toute la tribu." L'enthousiasme a continué de croître en 2017, après Paramount Television et société de production Contenu anonyme optionné les droits de onze livres de la série la plus vendue.

Avec le fils de Rice Christopher Rice en tant que producteur exécutif aux côtés de Rice et de Anonymous Content David Kanter et Steve Golin, la série devait être structurée de manière à Le Vampire Lestat a été couvert dans la première saison; Entretien avec le vampire obtenir sa propre saison; de nouveaux personnages pourraient être introduits; et Lestat serait très probablement ne pas parler directement aux téléspectateurs. En Jauary 2018, Bryan Fuller (Hannibal, dieux américains) rejoindrait l'équipe créative – uniquement pour quitter le projet peu de temps après.

En 2018, le projet a trouvé sa voie Hulu – et en 2019, il semble qu'il en passe un autre vers un autre streamer ou réseau câblé. Date limite Hollywood rapporte que le service de streaming ne progresse pas avec The Vampire Chronicles – choisir de transmettre le projet.

Le 9 décembre, Rice, Chris Rice et un autre auteur Eric Shaw Quinn est allé sur Facebook pour publier une mise à jour de l'état de la série sur la page "The Vampire Chronicles". Voici un coup d'œil au texte (suivi par le post), qui nous amène à nous demander s'ils savaient déjà quelles roues tournaient déjà à ce stade de savoir si les choses se sont déroulées dans le sens des négociations au cours des dix derniers jours:

«À tous les merveilleux, fidèles et fidèles supporters de cette page et de ce spectacle. Nous savons que cela fait un certain temps que nous ne vous avons pas fourni de mise à jour. S'il vous plaît permettez-moi de vous assurer que des choses magnifiquement passionnantes se produisent dans les coulisses et nous nous efforçons de vous en parler. Mais en ce moment particulier, nous avons juré de garder le secret. La minute, et je vous assure, la MINUTE, nous sommes libres de discuter des derniers développements, dont beaucoup sont les plus excitants depuis que nous avons commencé à travailler là-dessus, nous le ferons, et nous le ferons ici. Cette page n'est pas morte. Comme Lestat, ce projet vivra pour toujours. Nous savons que vous avez soif, et nous, Lestat et tous les autres qui partageons le don sombre, nous allons très bientôt satisfaire cette soif. Amour,

Christopher, Anne et Eric ”

