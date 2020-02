Hulu se lancera à l’international en 2021

Au cours de l’appel aux investisseurs de la Walt Disney Company d’aujourd’hui, le PDG de Disney, Bob Iger, a parlé de leurs projets pour Hulu, qui a également connu une énorme augmentation des abonnements depuis le lancement de Disney +, en raison du Disney Streaming Bundle.

«Grâce à notre incroyable collection de marques, au contenu exceptionnel de nos moteurs créatifs et à notre technologie de pointe, nous pensons que nos services directs aux consommateurs, y compris Disney +, ESPN + et Hulu, nous positionnent bien pour une croissance continue dans le monde d’aujourd’hui. environnement médiatique dynamique », a déclaré Robert A. Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company.

Hulu compte désormais 30,4 millions d’abonnés et le Disney Streaming Bundle a contribué à réduire le taux de désabonnement (le nombre de personnes qui se désabonnent), sans doute en raison de la grande quantité de contenu disponible. Disney a également réussi à porter le nombre d’abonnés à la télévision en direct à 3,2 millions.

Auparavant, Disney avait annoncé son intention de sortir Hulu à l’international et aujourd’hui, Bob Iger a confirmé que c’était toujours le plan, mais cela ne se produira qu’en 2021, car ils veulent concentrer toute leur attention sur le lancement de Disney + à l’international en premier.

Cela donnera également à Disney le temps d’organiser leurs droits de diffusion en continu pour chaque pays et de créer une grande quantité de contenu exclusif pour Hulu, en particulier à travers leurs marques FX, 20th Century Studios, Searchlight Pictures et ABC.

Au cours de l’appel, Bob Iger a également parlé de l’ajout de la bibliothèque FX et de nouvelles exclusivités seront un coup de pouce majeur au contenu pour Hulu.

La semaine dernière, le PDG de Hulu, Randy Freer, a annoncé qu’il quitterait Hulu, alors que la société de streaming se déplace au sein de la division Direct To Consumer et International, qui comprend également Disney + et ESPN +.

Êtes-vous abonné à Hulu?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.