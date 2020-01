“Human Ken” a toujours voulu être une femme et a commencé à se transformer en Barbie.

Rodrigo Alves, un jeune brésilien de 36 ans mieux connu sous le nom de «Ken humain» a toujours été caractérisé comme quelqu’un qui donne de quoi parler.

Rodrigo a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans plus de 60 chirurgies afin de ressembler autant que possible à la poupée Ken, un couple de la célèbre poupée Barbie.

Étonnamment, maintenant le “Ken humain” a fait quelques déclarations qui ont choqué beaucoup de ses disciples, car Rodrigo a annoncé qu’il cesserait d’être Ken pour devenir Barbie.

«Je suis connu comme Ken, mais je me suis toujours senti comme Barbie, pendant des années, j’ai essayé de vivre ma vie d’homme. J’avais mis de faux abdominaux sur moi, j’avais mis de faux muscles dans mes bras, mais je mentais. J’ai toujours été une femme et j’ai toujours eu un cerveau féminin. Maintenant, mon corps correspond à mon esprit. “ – a commenté le média anglais The Mirror.

Sa nouvelle vie a été annoncée le 5 janvier, où il a finalement accepté qui il était et a pris la décision de commencer à être heureux. Afin de laisser derrière lui tout ce qu’il avait vécu, Rodrigo a retiré ses photos précédentes et en a publié de nouvelles avec son nouveau look et a même modifié la description de son profil, se définissant comme une personnalité de la télévision dans 300 programmes de 24 pays, et a ajouté «Je parle 6 langues, je suis fashionista, jeteuse, maquilleuse et amatrice de beauté. Cosmétiquement modifié. “

“L’ancien Ken humain” a déclaré aux médias qu’il suivait des traitements hormonaux pour changer de sexe et qu’il allait bientôt avoir des implants mammaires, et qu’il subirait une opération de changement de sexe pour enfin être ce qu’il a toujours su qu’il était.

Son changement radical a été applaudi par beaucoup de ses partisans qui soutiennent sa décision d’accepter enfin qui il est, mais à son tour, il a été critiqué par beaucoup d’autres qui croient qu’il ne devrait pas. Que pensez-vous de sa décision?

Nous vous laissons quelques photos pour que vous sachiez à quoi cela ressemble maintenant.

Que pensez-vous de sa nouvelle transformation?

Si vous pensez que ça ressemble à Barbie?

