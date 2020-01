Hunk Milo Ventimiglia est-il actuellement célibataire? Les fans ont besoin de réponses dès que possible

Milo Ventimiglia incarne le père de télévision américain préféré, Jack Pearson, dans This Is Us. Dans la vraie vie, la star a une vie personnelle mystérieuse sans lien romantique avec son amour à l’écran, Mandy Moore. Vintimille a déjà daté d’autres costars, Hayden Panettiere et Alexis Bledel. Depuis, il a juré de ne jamais entrer en relation avec ses collègues de travail. Cela dit, Papa Pearson est-il célibataire? Les fans meurent d’envie de savoir.

Milo Ventimiglia, star de «This Is Us», mène une vie personnelle privée

Milo Ventimiglia visite les studios SiriusXM | Santiago Felipe / .

Milo Ventimiglia est notoirement bouche bée quand il s’agit de sortir avec des rumeurs. Si vous êtes à la recherche de détails personnels sur sa vie et ses relations, vous ne trouverez presque rien en profondeur.

Pendant des années, l’acteur a caché sa vie amoureuse, la replaçant dans les coulisses pour rester concentré sur ses projets. Il a précédemment admis avoir appris les leçons à la dure et sait maintenant que la célébrité et l’amour sont des choses difficiles à équilibrer.

La dernière relation à part entière connue de Vintimille remonte peut-être à quelques années. Au fait, il esquive les questions et les paparazzis, il est difficile de savoir s’il est toujours lié à d’anciennes flammes.

Vintimille est-elle célibataire et prête à se mêler?

Les romances précédentes incluent la relation de 2016 avec la coordinatrice marketing de la créatrice de mode Stella McCartney, Kelly Egarian. Le couple a assisté aux Emmy’s 2017 en couple, mais n’a pas marché ensemble sur le tapis rouge.

Interrogé sur sa relation avec Egarian par le New York Post, Vintimille a simplement répondu: “Nous n’en parlerons pas”. Dans une autre interview, il a expliqué pourquoi il ne discuterait pas de ces détails dans les interviews.

“J’essaie de me minimiser pour que les gens voient le personnage et puissent vraiment plonger dans le travail”, a déclaré l’acteur à People.

Il a poursuivi: «J’essaie de rester aussi anonyme et invisible que possible afin que cela n’ôte rien à l’expérience des hommes que je joue. Je ne sais pas à quel point ma vie est intéressante que celle des autres. »

En mars 2018, plusieurs points de vente ont signalé Vintimille à Disneyland avec une femme non identifiée. On ne sait pas combien de temps cela a duré.

Une sortie en octobre 2019 avec Orange Is la nouvelle star noire, Diane Guerrero, a provoqué une tempête de rumeurs. Les deux ont déjeuné, puis ont attrapé de la crème glacée. Une source a dit aux gens qu’ils n’étaient «que des amis».

Alors, quel est le problème? Certains supposent que l’acteur n’est pas intéressé à s’engager ou à fonder une famille. Cependant, il a dit à Page Six qu’il «aimerait» avoir des enfants.

«Je pense que c’est plus d’avoir ce bon partenaire. Plus je vieillissais, plus je comprenais que maman et papa allaient devoir être cool avec maman et papa ensemble, que les enfants soient là ou que les enfants soient partis. Je pense que pour moi, la leçon a été de trouver un bon partenaire – avoir des enfants sera la joie d’avoir un excellent partenariat. “

Malheureusement, aucune preuve concrète n’indique que le statut actuel de Vintimille est entièrement célibataire. Il y a toujours de l’espoir.

Les fans deviennent agités avec “This Is Us” en pause

Bien qu’il n’y ait pas de réponses claires avant que Vintimille ne déclare publiquement qu’il est disponible, les fans n’ont pas peur de tirer leur coup en attendant le retour de This Is Us.

“Milo Ventimiglia juste au cas où vous vous poseriez la question, je suis célibataire”, a tweeté un fan. “Je sais qu’il n’y a pas une seule chose solitaire que je ne ferais pas pour Milo Ventimiglia”, a déclaré un autre. «Milo Ventimiglia est-il célibataire? Demander un ami », a ajouté un autre spectateur. “Pour la petite histoire: j’aurais tous les enfants de Milo Ventimiglia”, a ajouté un fan audacieux.

Les candidats ne manquent pas si Vintimille annonce qu’il est en fait célibataire et en quête d’amour. En d’autres termes, ne retenez pas votre souffle.

This Is Us revient sur NBC le mardi 14 janvier 2020.