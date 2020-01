‘Hunter’s Moon’, ‘Hillary’, ‘Waiting For Anya’, ‘Once Were Brothers’, et plus encore – / Film

Nous avons jeté un filet assez large pour les bandes-annonces ici à / Film, mais il y en a toujours quelques-unes qui semblent nous échapper. Mais ils ne peuvent pas se cacher indéfiniment – ce n’est qu’une question de temps avant de se retrouver dans l’un de nos articles récapitulatifs de bande-annonce. Continuez à consulter les remorques pour Une fois étaient frères, Hillary, En attendant Anya, Hope Gap, et beaucoup plus.

Hillary

Le documentaire de quatre épisodes de Hulu est un regard intime sur une femme qui a engendré des opinions fortes pendant des décennies. «Portrait remarquablement intime d’une femme publique, Hillary entrelace des moments révélateurs de séquences vidéo jamais vues auparavant avec des chapitres biographiques de sa vie. Présentant des interviews exclusives avec Hillary Rodham Clinton elle-même, Bill Clinton, Chelsea Clinton, des amis et des journalistes, la série examine comment elle est devenue à la fois l’une des femmes les plus admirées et les plus diffamées au monde. »Hillary arrive à Hulu le 6 mars 2020.

En attendant Anya

Acteur de Stranger Things Noah Schnapp rejoint Jean Reno (Le professionnel) et Anjelica Huston (John Wick: Chapitre 3 – Parabellum) dans cette véritable histoire d’espoir au milieu d’un grand danger. «Pendant les herses de la Seconde Guerre mondiale, un jeune garçon, Jo, tombe sur un dangereux secret: des enfants sont sortis clandestinement de la France occupée par les nazis pour la sécurité de l’Espagne. Lorsque les soldats allemands entrent en ville, les choses deviennent encore plus dangereuses. Jo et son grand-père Henri élaborent un plan avec l’aide de Benjamin et Horcada pour mettre en œuvre un dernier effort audacieux pour mettre tous les enfants de l’autre côté de la frontière en sécurité. »Attendre Anya arrive le 7 février 2020.

Hope Gap

Annette Bening et Bill Nighy s’affrontent dans Hope Gap, un film qui retrace ce qui se passe lorsqu’un mari et sa femme tombent amoureux tard dans la vie. «L’histoire intime, intense et amoureuse de Hope Gap retrace la vie de Grace, choquée d’apprendre que son mari la quitte pour une autre après 29 ans de mariage, et les retombées émotionnelles qui en découlent pour la dissolution de leur fils unique (Josh O’Connor). Démêlé et se sentant déplacé dans sa petite ville balnéaire, Grace finit par reprendre pied et découvre une nouvelle voix puissante. »Hope Gap se rend au cinéma sur 6 mars 2020.

Hunter’s Moon

J’ai toujours voulu voir Thomas Jane (The Punisher) combattre les loups-garous? Hunter’s Moon est là pour vous faciliter la tâche. «Lorsque leurs parents quittent la ville, trois adolescentes décident d’organiser une fête dans leur nouvelle maison de campagne. Mais quand un gang de garçons locaux dangereux avec des intentions sinistres se présente, les femmes sont forcées non seulement de se défendre contre le mal à l’intérieur de la maison, mais un prédateur assoiffé de sang invisible qui les chasse un par un à l’extérieur de la maison. »Hunter’s Moon arrive sur DVD, numérique et à la demande sur 24 mars 2020.

Une fois étaient frères

Martin Scorsese a produit ce documentaire sur le groupe de rock populaire The Band. Je ne sais rien de ces gars-là, mais je pense que cela servira de belle introduction.

“Once Were Brothers: Robbie Robertson and The band est un récit confessionnel, édifiant et parfois humoristique de la jeune vie de Robertson et de la création de l’un des groupes les plus durables de l’histoire de la musique populaire, The Band. Le film est une histoire émouvante du voyage personnel de Robertson, surmontant l’adversité et trouvant la camaraderie aux côtés des quatre autres hommes qui deviendront ses frères dans la musique, marquant ensemble leur empreinte dans l’histoire de la musique. ONCE WERE BROTHERS mélange des images d’archives rares, de la photographie, des chansons emblématiques et des interviews avec les amis et collaborateurs de Robertson, dont Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, et plus encore. “

Le film sort en salles sur 21 février 2020.

Je crois toujours

KJ Apa (Riverdale), Britt Robertson (Tomorrowland) et superstar de la musique country Shania Twain tous co-star dans I Still Believe, un film qui raconte «la véritable histoire de la vie de la méga star de la musique chrétienne Jeremy Camp. Le remarquable parcours d’amour et de perte de Jeremy prouve qu’il y a toujours de l’espoir au milieu de la tragédie et que la foi mise à l’épreuve est la seule foi qui mérite d’être partagée. »Celui-ci arrive dans les salles le 13 mars 2020.

Disparition à Clifton Hill

Combien de fois le réalisateur acclamé David Cronenberg agir dans les films des autres ces jours-ci? Réponse: pas super souvent. La disparition à Clifton Hill est donc remarquable sur ce seul plan, mais cela ressemble à un thriller intrigant sur un garçon disparu et la femme qui semble prête à faire tout ce qu’il faut pour apprendre la vérité.

«À la suite du décès de sa mère, Abby (Tuppence Middleton), une jeune femme troublée au passé mouvementé, retourne dans sa ville natale de Niagara Falls et dans le motel délabré que sa famille dirigeait. Sur place, elle se retrouve à nouveau entraînée dans un mystère qui la hante depuis son enfance: qu’est-il arrivé au jeune garçon qu’elle a vu violemment enlevé dans les bois il y a vingt-cinq ans? Alors qu’Abby entreprend de découvrir la vérité, elle doit affronter à la fois une conspiration choquante et enfouie depuis longtemps qui va aussi loin que les chutes elles-mêmes ainsi que ses propres démons intérieurs. Hérissé d’un air de menace surréaliste, ce thriller imprégné d’humeur est une boîte de puzzle psychologique alléchante qui se déroule dans le royaume hallucinatoire entre la réalité et la perception.

La disparition à Clifton Hill fait son chemin dans les théâtres et la VOD sur 28 février 2020.

Sergio

Terminons les choses avec deux films avec l’actrice principale de Knives Out Ana de Armas. Le premier est Sergio, un film dans lequel elle partage l’écran avec une co-star Wagner Moura (Élite Squad, Narcos). «Dans le sillage chaotique de l’invasion américaine de l’Irak, la vie du haut diplomate des Nations Unies, Sergio Vieira de Mello, est en jeu pendant la mission la plus perfide de sa carrière.» Ce film sera présenté au Sundance Film Festival de cette année, et arrive sur Netflix le 17 avril 2020.

Le commis de nuit

Et enfin, Ana de Armas partage avec Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse) et John Leguizamo (Super Mario Bros.) dans The Night Hunter, un thriller sur “un jeune employé d’hôtel socialement handicapé” qui assiste à un meurtre dans l’une des chambres alors qu’il est en service, uniquement pour ses actions suspectes pour attirer l’attention d’un détective chargé avec la résolution du cas. The Night Hunter débarque en salles sur 21 février 2020.

