Hyundai présente son concept de vol Uber: S-A1 eVTOL

Suite aux développements qui ont été présentés au Consumer Electronics Show de cette année (CES 2020), nous devons parler du nouveau véhicule volant conceptuel Hyundai. Le constructeur automobile sud-coréen a présenté le S-A1 eVTOL, qui vise à répondre aux besoins des taxis volants Uber.

Le S-A1 peut accueillir quatre passagers et aura une gamme d’un peu plus 96 kilomètres par trajet à une vitesse de près de 300 kilomètres par heure à une hauteur de 2000 pieds (609 mètres). Ses multiples rotors lui permettent d’être plus silencieux qu’un hélicoptère conventionnel, ils sont également conçus pour garder le véhicule en marche en cas de panne.

“Nous pensons que Hyundai a le potentiel de construire des véhicules Uber Air à des taux jamais vus dans l’industrie aérospatiale d’aujourd’hui, produisant des avions fiables et de haute qualité à des volumes élevés pour réduire les coûts passagers par voyage”, a déclaré Eric Allison, chef Uber Lève toi

Le S-A1 entièrement électrique, qui prend entre cinq et sept minutes pour se recharger. Il devrait être publié en 2023.

.