I Am Legend 2 Fan Trailer taquine plus d’action de vampire

Une nouvelle bande-annonce de fans du talentueux Billy Crammer a récemment fait surface en imaginant comment une suite du film vampire de 2007 Je suis une légende pourrait finir par chercher. Basé sur le roman de Richard Matheson du même nom qui est probablement le deuxième livre de vampires le plus influent jamais écrit, l’histoire suit Robert Neville, un virologue de l’armée et Last Man On Earth, alors qu’il tente de synthétiser un remède contre la peste du vampirisme qui a détruit le monde.

Imaginant comment le film pourrait être suivi tardivement plus d’une décennie après sa sortie originale, la bande-annonce utilise des plans moins reconnaissables du film original pour recréer la sensation de son atmosphère et de CGI tremblant, tout en réutilisant les images du Gemini Man raté par Smith. et horrible horreur zombie DTV Patient Zero. C’est un autre effort impressionnant de Crammer et vous pouvez le vérifier ci-dessus.

La “suite” est destinée à faire suite à la fin de la coupe du réalisateur, dans laquelle Neville est toujours vivant au fur et à mesure que les crédits avancent. Dans ce document, il est révélé que les vampires (ou darkseekers, comme le film les désigne ridiculement) conservent toujours leur humanité, conduisant Neville à se rendre compte qu’il est devenu le méchant de l’histoire, expérimentant sur des êtres sensibles et émotionnels sans remords après la chasse, l’enlèvement et les tuer.

C’était la fin originale du film, mais elle a été modifiée après une réponse négative du public test. Il est également beaucoup plus proche de la fin du livre (qui culmine avec le droit de Neville d’avoir une telle révélation au moment où il est sur le point d’être exécuté pour ses crimes) et est le point entier de son titre.

En dépit de critiques mitigées et de réactions terne du public, une suite à Je suis une légende a été initialement évoquée en raison de son succès financier, mais n’a jamais abouti en raison de propos «stupides» impliquant la résurrection de Neville ou une préquelle qui aurait été totalement inintéressante. Aussi habilement édité que cette bande-annonce et aussi intrigant que cela puisse donner une apparence de suite potentielle, c’est toujours un concept qu’il vaut mieux laisser languir dans sa médiocrité semi-obscure.