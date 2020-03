Ian McDiarmid aborde la nouvelle torsion du clone de l’empereur

Ian McDiarmid a abordé la nouvelle tournure de The Emperor dans la prochaine romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker.

L’année dernière, Star Wars: The Rise of Skywalker était peut-être le film Star Wars le plus conflictuel depuis que Disney a repris la propriété. Bien que le film ait rapporté plus de 1 milliard de dollars dans le monde, il n’en était pas moins le moins rentable de la trilogie de la suite et a remporté des critiques mitigées de la part des critiques. Parmi les plaintes, il y avait le retour bizarre de l’empereur Palpatine d’Ian McDiarmid qui venait de se présenter au début de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ian McDiarmid est apparu pour la première fois sous le nom d’Empereur Palpatine dans le film Star Wars: Episode IV-Retour des Jedi de 1983. Il reprendra ensuite le rôle dans la trilogie Star Wars Prequel et reviendra finalement pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Son retour, cependant, a semé la confusion parmi les fans et les critiques car le film n’a pas expliqué si le personnage était un clone ou l’empereur Palpatine original qui a en quelque sorte survécu à la destruction du deuxième Death Star. Récemment, il a été révélé que la nouvelle adaptation du film à venir dirait certainement que cette version de l’empereur Palpatine était en fait un clone.

Lors d’une récente apparition à la convention, Ian McDiarmid lui-même a parlé de cette nouvelle tournure de l’empereur et a révélé que c’était le plan original de Star Wars: The Rise of Skywalker mais les lignes ont finalement été coupées:

Le truc du clonage? Oui. Bien sûr, il y avait toutes sortes d’explications pour lesquelles je pourrais revenir. Mais c’est intéressant parce qu’à un moment donné, le script avait une réplique dans cette première scène avec Adam qui, quand il dit “Tu es un clone”. Et j’ai dit dans ce script original qui n’est plus avec nous “Plus qu’un clone”. Moins qu’un homme. »Ce qui m’a semblé vraiment résumer.

Vous pouvez voir la vidéo complète d’Ian McDiarmid abordant la nouvelle torsion de clone sur Emperor Palpatine ci-dessous:

ian sur sheev étant un clone dans tros:

(crédit pour insérer la pièce sur yt) pic.twitter.com/Qt9xOl0lpF

– brice⚡️ | sheev stan (@senatesidious) 1 mars 2020

Que pensez-vous tous de ce nouvel ajout à Star Wars: The Rise of Skywalker? La torsion du clone de l’empereur aurait-elle dû être laissée dans le film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

L’empereur Palpatine d’Ian McDiarmid a été vu pour la dernière fois dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Voici un synopsis de l’intrigue pour le film:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker arrivera le 17 mars en numérique et en 4K, Blu-ray et DVD le 31 mars. En attendant, la romanisation sortira le 3 mars.

Source: Twitter