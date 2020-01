Ian McDiarmid espère que George Lucas aime Star Wars: The Rise Of Skywalker

Bien que George Lucas n’ait pas toujours été le plus grand fan de Star Wars Sequel Trilogy de Disney, l’acteur d’Emperor Palpatine Ian McDiarmid espère que le cinéaste était satisfait de la récente finale de Skywalker Saga.

Le camp Disney a été assez ouvert sur le fait que Lucas a exprimé des objections à l’approche de Mouse House à la propriété. Dans son livre The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, par exemple, Bob Iger a rappelé comment l’écrivain-réalisateur estimait qu’il n’y avait pas assez de sauts visuels ou techniques en avant dans The Force de 2015. Se réveille.

Plus récemment, Lucas était notamment absent de la première de Star Wars: The Rise of Skywalker, mais lors d’une interview avec Red Carpet News TV, McDiarmid a fait valoir que le film était fidèle à l’esprit de la série qu’il avait créée:

«Je suis sûr qu’il est heureux que l’histoire continue. Il l’a en quelque sorte abandonné, mais il ne l’a pas abandonné dans sa tête. Je suis sûr que nous en discuterons un jour, mais j’espère vraiment qu’il aime ça, parce que je pense que c’est absolument fidèle à ce qu’il a commencé. “

Cliquer pour agrandir

Cela étant dit, un développement de The Rise of Skywalker que Lucas n’avait apparemment pas en tête était le retour de McDiarmid lui-même, qui considérait apparemment son personnage mort depuis longtemps avant d’avoir reçu cet appel du réalisateur J.J. Abrams:

«J’ai été assuré par George il y a toutes ces années – 37, 38 ans dans Retour des Jedi – qu’une fois que mon traître apprenti m’a poussé sur ce tournage, c’était tout. Que j’étais absolument, catégoriquement, catégoriquement mort. Puis J.J. m’a appelé en novembre 2017 et m’a dit: «J’ai la responsabilité de lier les neuf films et de faire, je l’espère, un film divertissant. Voulez-vous en faire partie? “Alors, je n’ai pas attendu pour dire oui.”

En effet, le retour de Palpatine a été un élément de division dans une trilogie qui n’a pas manqué pendant quelques instants pour faire discuter les fans. Plus précisément, de nombreux téléspectateurs ont soutenu que le retour du méchant se présente comme une tentative précipitée de dernière minute de fanfaronner, bien que le co-auteur Chris Terrio continue de défendre la décision, déclarant au Awards Daily le mois dernier que le retour de l’empereur était nécessaire pour Arc de rédemption de Kylo Ren.

Mais quoi que vous puissiez penser des résultats, il semble que la trilogie séquentielle soit enfin terminée, donnant à Internet suffisamment de temps pour discuter des mérites et des défauts de La montée de Skywalker avant le prochain film Star Wars sortira en salles en décembre 2022.